«Кто способен на такое?» — Маленького ослика украли из приюта и жестоко убили

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Животному было всего две недели от рождения.

Маленького ослика украли из приюта и жестоко убили

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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В Нидерландах маленького ослика украли из приюта и жестоко убили

В Нидерландах неизвестные проникли на территорию приюта для ослов, украли двухнедельного ослика и жестоко расправились с животным. Об этом сообщила владелица учреждения Марлен Маувс, ее слова приводит Metro.

Детеныш по кличке Плюентье находился в приюте, где содержат ослов, пострадавших от жестокого обращения. Пропажу заметила сотрудница, пришедшая покормить ослицу. Животное искали весь день, однако нашли только спустя сутки — убитым в собственном загоне.

По словам Маувс, злоумышленники могли обратить внимание на Плюентье из-за необычного рыжеватого окраса, который представлял ценность. Они перелезли через ограждение, забрали осленка и увезли его на машине.

Позже преступники, предположительно, поняли, что продать животное будет сложно: у него не было микрочипа, паспорта и необходимых прививок. После этого они решили избавиться от ослицы и вернули ее тело обратно в приют.

Владелица учреждения рассказала, что животное получило тяжелые травмы шеи и ног, а также лишилось глаза. После этого осленка застрелили.

«Кто способен на такое с двухнедельным малышом, у которого еще даже нет зубов?» — заявила Марлен Маувс.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области водитель Kia Rio погиб после столкновения с выбежавшим на дорогу лосем. Авария произошла на 181-м километре трассы Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе. После удара автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, водитель погиб на месте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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