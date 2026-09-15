Более 72 тысяч рублей задолжал рэпер Navai за услуги ЖКХ

Рэпер Navai (настоящее имя — Навайи Бакиров) задолжал коммунальной компании более 72 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы из мирового суда Подмосковья.

По этим данным, музыкант должен «Одинцовской теплосети» свыше 72 тысяч рублей за газ, тепло и электроэнергию.

Данную сумму будут принудительно взыскивать с исполнителя. Компания обратилась с иском в суд, который это заявление удовлетворил. Исполнительное производство о взыскании задолженности с Navai было открыто 1 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у блогера Ильи Варламова* обнаружились неоплаченные штрафы на сумму около 245 тысяч рублей. В нее входит и задолженность за дискредитацию Вооруженных сил России.

Также 5-tv.ru писал о том, что актер Даниил Воробьев не имеет задолженности по алиментам в размере пяти миллионов рублей. По информации адвоката артиста, эти сведения не были подтверждены документами.

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* — признан иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.