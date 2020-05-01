По предварительным данным, состав находился на запасном пути вокзала.

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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; МЧС РФ

Стали известны подробности железнодорожной аварии в Старом Осколе. По информации 5-tv.ru, два вагона поезда сошли с рельсов на запасном пути железнодорожного вокзала. В результате инцидента никто не пострадал, так как в вагонах не было пассажиров.

Как заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Белгородской области Наталья Гончаренко, ЧП произошло при «осаживании» вагонов пассажирского поезда Москва — Старый Оскол.

Согласно данным МЧС, в настоящий момент движение на участке пути не нарушено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупная железнодорожная авария произошла под Казанью. Там столкнулись два грузовых состава. С рельсов сошли шесть вагонов. Несколько из них опрокинулись на здание мастерской, где находились рабочие. Людям удалось спастись.

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