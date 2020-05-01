Стали известны подробности железнодорожной аварии в Старом Осколе. По информации 5-tv.ru, два вагона поезда сошли с рельсов на запасном пути железнодорожного вокзала. В результате инцидента никто не пострадал, так как в вагонах не было пассажиров.

Как заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Белгородской области Наталья Гончаренко, ЧП произошло при «осаживании» вагонов пассажирского поезда Москва — Старый Оскол.

Согласно данным МЧС, в настоящий момент движение на участке пути не нарушено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.