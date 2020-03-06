Два грузовых поезда столкнулись под Казанью
В результате аварии шесть вагонов сошли с рельсов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich; 5-tv.ru
Крупная железнодорожная авария произошла под Казанью. Там столкнулись два грузовых состава. С рельсов сошли шесть вагонов. Несколько из них опрокинулись на здание мастерской, где находились рабочие. Людям удалось спастись.
Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов.
Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники следственного управления на транспорте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не менее десяти человек пострадали при сходе с рельсов поезда Страсбург-Париж.
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