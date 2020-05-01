Популярная модель Екатерина Зуева вновь привлекла внимание подписчиков. Она выложила в своем профиле в Instagram фото, где предстала перед фанатами в образе сексуальной школьницы — в белом топе и красной мини-юбка в клетку с подтяжками. Снимок сделан со спины и подчеркивает самые «аппетитные» формы девушки.

«Можете посоветовать мне интересную компьютерную игру?» — поинтересовалась Екатерина Зуева.

Instagram @zuueva

Фанаты почти не отреагировали на вопрос Екатерины, зато обратили внимание на фигуру и образ модели, назвав его безумно сексуальным.

«Горячая малышка»;

«Очень симпатичная и сладкая»;

«Какие трогательные ножки», — прокомментировали пользователи.

Екатерина Зуева рекламирует нижнее белье и снимается для популярных глянцев. Она стала Miss Maxim 2015. У модели в Instagram более двух миллионов подписчиков. Причем Зуева восхищает, как мужчин, так и женщин не только из России. В ее профиле можно заметить комментарии пользователей на разных языках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Екатерина Зуева станцевала в откровенном белье.