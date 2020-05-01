Екатерина Зуева в образе секси-школьницы готова поиграть — фанаты в восхищении!
Модель не перестает будоражить фантазии подписчиков.
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Фото, видео: Instagram @zuueva
Популярная модель Екатерина Зуева вновь привлекла внимание подписчиков. Она выложила в своем профиле в Instagram фото, где предстала перед фанатами в образе сексуальной школьницы — в белом топе и красной мини-юбка в клетку с подтяжками. Снимок сделан со спины и подчеркивает самые «аппетитные» формы девушки.
«Можете посоветовать мне интересную компьютерную игру?» — поинтересовалась Екатерина Зуева.
Фанаты почти не отреагировали на вопрос Екатерины, зато обратили внимание на фигуру и образ модели, назвав его безумно сексуальным.
«Горячая малышка»;
«Очень симпатичная и сладкая»;
«Какие трогательные ножки», — прокомментировали пользователи.
Екатерина Зуева рекламирует нижнее белье и снимается для популярных глянцев. Она стала Miss Maxim 2015. У модели в Instagram более двух миллионов подписчиков. Причем Зуева восхищает, как мужчин, так и женщин не только из России. В ее профиле можно заметить комментарии пользователей на разных языках.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Екатерина Зуева станцевала в откровенном белье.
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