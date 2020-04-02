«Это так важно в наши дни»: модель Екатерина Зуева станцевала в откровенном белье

Манящий танец спиной к камере исполняла для подписчиков столичная модель Екатерина Зуева. Девушка выложила в Instagram видео, где эротично двигается в дверном проеме под хит Bee Gees «Stayin’ Alive». На ней предельно откровенное красное белье. Нижнюю часть комплекта составляют стринги-«бабочка», которые созданы не скрывать, а подчеркивать формы.

Красавице есть что подчеркивать: Зуева — обладательница почти идеальных параметров: 85-57-57, отчего ее заметили на конкурсе Miss Maxim 2015. Своими данными она успешно пользуется и сегодня, выкладывая в соцсеть пикантные фото и видео. На ее страницу подписаны 2,4 миллиона человек.

Instagram @zuueva

Происходящее в кадре сама Зуева назвала «позитивными вибрациями». Многочисленные поклонники оценили порыв Екатерины поддержать сограждан и жителей других стран в нелегкий час борьбы с пандемией. В то же время отдельные подписчики упрекнули модель в излишней раскованности и указали на плохое чувство ритма.

«Спасибо! Это так важно в наши дни»;

«Благодарю за позитивные вибрации! Выглядишь великолепно, ты воплощение мечты»;

«Великолепное тело»;

«Это типа в трусах?»

«Слабоватенько двигаешься, чувство ритма отсутствует», — ответили в комментариях на русском, английском и немецком языках.

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