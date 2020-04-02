«Это так важно в наши дни»: модель Екатерина Зуева станцевала в откровенном белье
Девушка подарила поклонникам «позитивные вибрации», продемонстрировав «вид сзади».
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @zuueva
Манящий танец спиной к камере исполняла для подписчиков столичная модель Екатерина Зуева. Девушка выложила в Instagram видео, где эротично двигается в дверном проеме под хит Bee Gees «Stayin’ Alive». На ней предельно откровенное красное белье. Нижнюю часть комплекта составляют стринги-«бабочка», которые созданы не скрывать, а подчеркивать формы.
Красавице есть что подчеркивать: Зуева — обладательница почти идеальных параметров: 85-57-57, отчего ее заметили на конкурсе Miss Maxim 2015. Своими данными она успешно пользуется и сегодня, выкладывая в соцсеть пикантные фото и видео. На ее страницу подписаны 2,4 миллиона человек.
Происходящее в кадре сама Зуева назвала «позитивными вибрациями». Многочисленные поклонники оценили порыв Екатерины поддержать сограждан и жителей других стран в нелегкий час борьбы с пандемией. В то же время отдельные подписчики упрекнули модель в излишней раскованности и указали на плохое чувство ритма.
«Спасибо! Это так важно в наши дни»;
«Благодарю за позитивные вибрации! Выглядишь великолепно, ты воплощение мечты»;
«Великолепное тело»;
«Это типа в трусах?»
«Слабоватенько двигаешься, чувство ритма отсутствует», — ответили в комментариях на русском, английском и немецком языках.
Ранее 5-tv.ru писал, что русская звезда Playboy Мария Лиман занялась готовкой, прикрыв голую грудь скалочкой.
Читайте также
87%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?