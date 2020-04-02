Девушка подарила поклонникам «позитивные вибрации», продемонстрировав «вид сзади».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @zuueva

Манящий танец спиной к камере исполняла для подписчиков столичная модель Екатерина Зуева. Девушка выложила в Instagram видео, где эротично двигается в дверном проеме под хит Bee Gees «Stayin’ Alive». На ней предельно откровенное красное белье. Нижнюю часть комплекта составляют стринги-«бабочка», которые созданы не скрывать, а подчеркивать формы.

Красавице есть что подчеркивать: Зуева — обладательница почти идеальных параметров: 85-57-57, отчего ее заметили на конкурсе Miss Maxim 2015. Своими данными она успешно пользуется и сегодня, выкладывая в соцсеть пикантные фото и видео. На ее страницу подписаны 2,4 миллиона человек.

Instagram @zuueva

Происходящее в кадре сама Зуева назвала «позитивными вибрациями». Многочисленные поклонники оценили порыв Екатерины поддержать сограждан и жителей других стран в нелегкий час борьбы с пандемией. В то же время отдельные подписчики упрекнули модель в излишней раскованности и указали на плохое чувство ритма.

«Спасибо! Это так важно в наши дни»;

«Благодарю за позитивные вибрации! Выглядишь великолепно, ты воплощение мечты»;

«Великолепное тело»;

«Это типа в трусах?»

«Слабоватенько двигаешься, чувство ритма отсутствует», — ответили в комментариях на русском, английском и немецком языках.

Ранее 5-tv.ru писал, что русская звезда Playboy Мария Лиман занялась готовкой, прикрыв голую грудь скалочкой.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 женских имен, которые мешают их обладательницам построить семью

Последние новости

14:04
Мама Катя онлайн: Родителям о коронавирусе
13:53
«Победа» прокомментировала приостановку полетов по всем направлениям
13:51
«Это так важно в наши дни»: модель Екатерина Зуева станцевала в откровенном белье
13:47
У членов экипажа «Победы» подтвердился коронавирус
13:28
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 29 регионах России
13:21
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Сейчас читают

«А знаешь, все еще будет»: Богомолов намекнул на будущих детей от Собчак
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок