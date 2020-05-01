Надя Сысоева показала, для чего использует огурцы
У своих подписчиков актриса поинтересовалась, как они применяют данный овощ в жизни.
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Фото, видео: Instagram @inadenka
В повседневной жизни мы редко используем рецепты из натуральных ингредиентов для ухода за собой. Однако карантин вносит свои коррективы. В режиме самоизоляции многим звездам приходится самостоятельно поддерживать себя в форме, а также следить за своим внешним видом.
Популярная актриса Надежда Сысоева выложила сторис в своем профиле в Instagram, как она делает маску из огурца. На видео артистка в очаровательной пижамке нарезает овощ кружочками и обкладывает ими лицо.
К сторис Надя прикрепила опрос, чтобы узнать у подписчиков, как они используют огурцы?
Надежда Сысоева — популярная российская артистка комедийного жанра. Начала свою юмористическую деятельность в студенческие годы в КВН. Славу Сысоевой принесло шоу Comedy Woman, участницей которого она стала в 2008 году. Сейчас Надя снимается в кино, принимает участие во многих передачах и даже записала собственную песню и выпустила на нее клип. А не так давно актриса присоединилась к числу блогеров, которые радуют пользователей Instagram юмористическими вайнами. Сысоева записывает различные комедийные ролики на женскую тематику.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Сысоева показалась обнаженной в ванне.
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