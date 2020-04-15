«Потереть спинку?»: Звезда Comedy Woman Сысоева показалась обнаженной в ванне
Артистка разместила пикантное фото на своей странице в Instagram, на котором слегка прикрывает грудь руками.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @inadenka
Звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала в Instagram крайне эротичное фото. На снимке артистка запечатлена в ванной абсолютно обнаженной. Она смотрит в сторону, прикрыв глаза и при этом держит руки на груди, стараясь скрыть от поклонников свои «аппетитные» формы.
«Ох уж эти фотосессии #сидимдома», — написала теледива в подписи к посту.
Мнения фанатов относительно пикантного фото светской львицы разделились. Одни были в восторге от пленительной красоты Сысоевой и просили не скрывать грудь.
«Ооой, какая лапочка!»
«А можно спинку потереть?»
«Зачем вы грудь скрываете?» — писали юзеры.
А другие, напротив, нашли фотографию пошлой и вульгарной.
«Что в этом красивого?»
«Еще выстави фото, как ты какаешь», — возмущались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Comedy Woman Надя Сысоева восхитила фанатов длинными ногами.
Читайте также
80%
0.39 80.67
0.55
Нашли ошибку?