Артистка разместила пикантное фото на своей странице в Instagram, на котором слегка прикрывает грудь руками.

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Фото, видео: Instagram @inadenka

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала в Instagram крайне эротичное фото. На снимке артистка запечатлена в ванной абсолютно обнаженной. Она смотрит в сторону, прикрыв глаза и при этом держит руки на груди, стараясь скрыть от поклонников свои «аппетитные» формы.

«Ох уж эти фотосессии #сидимдома», — написала теледива в подписи к посту.

Мнения фанатов относительно пикантного фото светской львицы разделились. Одни были в восторге от пленительной красоты Сысоевой и просили не скрывать грудь.

«Ооой, какая лапочка!»

«А можно спинку потереть?»

«Зачем вы грудь скрываете?» — писали юзеры.

Instagram @inadenka

А другие, напротив, нашли фотографию пошлой и вульгарной.

«Что в этом красивого?»

«Еще выстави фото, как ты какаешь», — возмущались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Comedy Woman Надя Сысоева восхитила фанатов длинными ногами.

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