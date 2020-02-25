На стиле: Устинья Малинина восхитила фанатов образом в плюшевом пальто
Дочка знаменитого певца выложила кадры с прогулки по Мюнхену.
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Фото, видео: Instagram @ustinya_malinina_official
Дочь Александра Малинина Устинья не перестает удивлять фанатов интересными образами. Кажется, 19-летняя красавица сама задает тренды грядущего сезона.
Так, девушка выложила в Instagram пост, посвященный очередной прогулке по Мюнхену. На снимке Устинья позирует в модном плюшевом пальто карамельного цвета, из-под которого виднеются кожаные брюки пастельного оттенка и черная толстовка. Кроме того, современный лук дополнен ярко-синей миниатюрной сумочкой и теплым шарфом той же гаммы.
«Устиша прекрасная! Необыкновенная!»
«Штаны отпад!»
«Золотая принцесса!» — писали восторженные поклонники под фото.
Устинья родилась в семье популярного певца и композитора Александра Малинина и его супруги, врача-гинеколога Эммы 23 ноября 2000 года вместе с братом-близнецом Фролом. Долгие годы девушка училась в одной из лучших школ Баварии.
После ее окончания родители Устиньи долго не могли решить, где их дочь будет получать высшее образование. Звездный папа видел ее певицей, а мама настаивала на серьезной профессии медика. Недолго думая, девушка решила пойти по стопам отца и без труда поступила в Баварскую государственную оперу.
Ранее 5-tv.ru показал фото Устиньи Малининой в купальнике на отдыхе в Таиланде.
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