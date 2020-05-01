«Я в тренде»: Цымбалюк-Романовская похвасталась маской под цвет платья

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская продемонстрировала утонченный весенний образ в Instagram. На своей странице в соцсети пианистка выложила кадры, на которых позирует в элегантном платье с цветочным принтом. К изысканному наряду светская львица подобрала необычный аксессуар — защитную маску, однако не медицинскую, а выполненную из точно такой же ткани, что и платье, и украшенную по краям тонкой аккуратной сеточкой.

«Друзья, хорошего вам первого майского вечера. Когда мама в теме, а я — в тренде. А как вам мой новый „дуэт-2020“ платье+маска?» — поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Вопрос Цымбалюк-Романовской вызвал живой отклик у ее фолловеров в Instagram. Многие сделали множество комплиментов знаменитости, однако не обошлось и без критики. В последнее время на странице светской львице все чаще появляются высказывания среди фолловеров, что она пытается любыми возможными способами привлечь внимание к своей персоне.

«Очаровательная девушка!»

«Очень женственно!»

«Виталина, вы тут как солнышко!»

«Что еще выдумала!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Цымбалюк-Романовская до сих пор верна Джигарханяну.