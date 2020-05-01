«Я в тренде»: Цымбалюк-Романовская похвасталась маской под цвет платья
На своей странице в Instagram пианистка продемонстрировала креативный образ в период самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya
Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская продемонстрировала утонченный весенний образ в Instagram. На своей странице в соцсети пианистка выложила кадры, на которых позирует в элегантном платье с цветочным принтом. К изысканному наряду светская львица подобрала необычный аксессуар — защитную маску, однако не медицинскую, а выполненную из точно такой же ткани, что и платье, и украшенную по краям тонкой аккуратной сеточкой.
«Друзья, хорошего вам первого майского вечера. Когда мама в теме, а я — в тренде. А как вам мой новый „дуэт-2020“ платье+маска?» — поинтересовалась у подписчиков знаменитость.
Вопрос Цымбалюк-Романовской вызвал живой отклик у ее фолловеров в Instagram. Многие сделали множество комплиментов знаменитости, однако не обошлось и без критики. В последнее время на странице светской львице все чаще появляются высказывания среди фолловеров, что она пытается любыми возможными способами привлечь внимание к своей персоне.
«Очаровательная девушка!»
«Очень женственно!»
«Виталина, вы тут как солнышко!»
«Что еще выдумала!» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Цымбалюк-Романовская до сих пор верна Джигарханяну.
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