Агрессивный 83-летний дедушка с косой гонялся за полицейскими под Ростовом
Пенсионер оскорблял правоохранителей, пытался их ударить и стрелял в воздух из ружья.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Агрессивный пожилой мужчина угрожал полицейским и замахивался на них косой в Аксайском районе Ростовской области. Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители прибыли к дому на Центральной улице в поселке Дорожный после того, как поступило сообщение о подозрительном мужчине.
В указанном месте они обнаружили 83-летнего пенсионера, который вел себя неадекватно. Он стал оскорблять стражей порядка, замахивался на них садовой косой, а после вынес из дома охотничье ружье и один раз выстрелил в воздух.
Нарушителя задержали, а садовую косу и ружье изъяли в рамках следствия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга набросился с ножом на полицейского во время принудительной госпитализации.
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