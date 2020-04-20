Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга ранил ножом полицейского

Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга набросился с ножом на полицейского во время принудительной госпитализации. Как сообщили в региональном главке МВД, инцидент произошел 18 апреля.

Сотрудники Роспотребнадзора должны были доставить заболевшего COVID-19 57-летнего мужчину на машине скорой помощи в инфекционный бокс. В определенный момент нежелающий ехать в стационар пациент выхватил нож и кинулся на участкового, который оказывал содействие работникам надзорного ведомства.

«Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать. Участковый сумел отразить атаку, но без ранения не обошлось», — заявил глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Предполагаемый злоумышленник был задержан группой немедленного реагирования. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Пострадавшему стражу порядка госпитализация не потребовалась. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержаны злоумышленники, напавшие на бригаду скорой помощи под Кировом.