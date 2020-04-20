Дебошир задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга ранил ножом полицейского

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Тема:
Эпидемия коронавируса

Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга набросился с ножом на полицейского во время принудительной госпитализации. Как сообщили в региональном главке МВД, инцидент произошел 18 апреля.

Сотрудники Роспотребнадзора должны были доставить заболевшего COVID-19 57-летнего мужчину на машине скорой помощи в инфекционный бокс. В определенный момент нежелающий ехать в стационар пациент выхватил нож и кинулся на участкового, который оказывал содействие работникам надзорного ведомства.

«Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать. Участковый сумел отразить атаку, но без ранения не обошлось», — заявил глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Предполагаемый злоумышленник был задержан группой немедленного реагирования. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Пострадавшему стражу порядка госпитализация не потребовалась. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержаны злоумышленники, напавшие на бригаду скорой помощи под Кировом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
20 апр
Песков оценил запасы средств индивидуальной защиты от вирусов в регионах
20 апр
«Это позитивная история»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
20 апр
Глава Минздрава назвал режим самоизоляции эффективным
20 апр
Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
20 апр
В Петербурге объявили в розыск сбежавшего пациента с симптомами COVID-19
20 апр
За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 4268
20 апр
В России провели более двух миллионов тестов на COVID-19
20 апр
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
20 апр
Вузы РФ готовятся начать учебный год в онлайн-формате
20 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 20 апреля

Читайте также

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:02
Путин проведет совещание по оценке эффективности лечения COVID-19 в России
13:52
Почему истребитель Су-35 ВКС РФ приблизился к самолету-разведчику США?
13:39
Песков оценил запасы средств индивидуальной защиты от вирусов в регионах
13:34
«Это позитивная история»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
13:28
Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга ранил ножом полицейского
13:11
Поплавская рассказала, кем считает дочь Шукшиной, после аферы с квартирой

Сейчас читают

Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок