«Никому не желаю это проходить»: Бабкина после выписки обратилась к фанатам

Народная артистка посоветовала всем соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом.

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Фото, видео: Instagram @ngbabkina

Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина впервые после выписки из больницы обратилась к фанатам. В Instagram она выложила видео, в котором сердечно поблагодарила всех, кто за нее переживал, и посоветовала соблюдать режим самоизоляции, чтобы избежать заражения коронавирусом.

«Дорогие мои! Я так рада, что могу с вами пообщаться и сказать вам самые искренние слова благодарности. Да, я прошла испытание, никому не желаю это проходить. Но кто его знает, где эта зараза находится, и откуда она прицепится. Не надо выяснять. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас и не только нами. Поэтому, мои хорошие, давайте беречь друг друга, понимать, слышать, сострадать и сочувствовать», — сказала Бабкина.

Instagram @ngbabkina

Также она призналась, что поддержка поклонников придавала ей сил, чтобы «выкарабкаться из этой страшной ситуации». Артистка поблагодарила и медиков, которые, по ее словам, с ней нянчились и помогали ежеминутно. В завершение она пригласила всех в свой театр, когда закончится пандемия, где обещала обнять уже по-настоящему.

Поклонники радостно восприняли слова Бабкиной и пожелали ей в комментариях здоровья.

«Назло злопыхателям казачка Надя снова на коне. Здоровья!»

«Как мы за вас переживали! Любим всей душой»

«Фух… Ну, слава Богу…!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежду Бабкину выписали из больницы. Звезда была госпитализирована с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония» 1 апреля. Медики боролись за жизнь 70-летней артистки, для этого ее даже вводили в состояние искусственной комы.

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