Не диета и не таблетки: что в спальне может помочь контролировать сахар

EurekAlert: месяц сна с очистителем воздуха снизил уровень глюкозы утром на 17%

Фильтрация воздуха в спальне может помочь людям с преддиабетом контролировать уровень сахара. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете. Пресс-релиз опубликован на портале EurekAlert! , принадлежащем Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).

В работе участвовали более 150 мужчин и женщин с преддиабетом — состоянием, при котором сахар выше нормы, но диабет еще не диагностирован. Половина подопытных месяц спали с настоящими очистителями, другая половина — с муляжами, не очищавшими воздух. Исправные фильтры снизили концентрацию мельчайших вредных частиц на 36%.

Более чистый воздух авторы исследования связали со снижением суточных колебаний глюкозы и уменьшением утренних скачков после завтрака. Участники эксперимента носили непрерывно действующие мониторы глюкозы: общие показатели после утреннего приема пищи упали в среднем на 17%, а пиковые значения — на 13%. Авторы заключили, что фильтрация — это простой и недорогой способ защитить сердце и обмен веществ наряду со здоровым питанием и необходимыми физическими нагрузками.

Как заключили специалисты, кроме известных факторов риска, таких как неправильное питание и нехватка активности, на организм влияет и загрязнение воздуха. Мельчайшие частицы из выхлопных газов, лесных пожаров и промышленных выбросов попадают в легкие и кровоток, ухудшая состояние при преддиабете. Следующим шагом команды станет более длительное испытание. Оно, согласно плану, поможет понять, насколько очистка воздуха способна замедлить переход преддиабета в диабет.

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