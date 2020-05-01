Большинство сотрудников ведомства с 23 марта работают в удаленном режиме.

Руководство Минстроя сдало тест на коронавирус после заболевания Якушева

Фото: www.globallookpress.com / Zulfadhli Zaki

Анализы на коронавирус взяли у высшего руководства Минстроя. Ранее тест на COVID-19 дал положительный результат у главы ведомства Владимира Якушева и у его заместителя Дмитрия Волкова.

Сообщается, что больше ни у кого из сотрудников Минстроя коронавируc не выявлен, пишет РИА Новости Недвижимость.

С 23 марта большинство сотрудников министерства работают в удаленном режиме, в здание имели доступ только высшее руководство и минимальное количество работников, чья деятельность требовала личного присутствия.

Исполняющим обязанности главы Минстроя на время болезни Якушева был назначен Никита Стасишин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации Владимира Якушева.

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