Руководство Минстроя сдало тест на коронавирус после заболевания Якушева
Большинство сотрудников ведомства с 23 марта работают в удаленном режиме.
Фото: www.globallookpress.com / Zulfadhli Zaki
Анализы на коронавирус взяли у высшего руководства Минстроя. Ранее тест на COVID-19 дал положительный результат у главы ведомства Владимира Якушева и у его заместителя Дмитрия Волкова.
Сообщается, что больше ни у кого из сотрудников Минстроя коронавируc не выявлен, пишет РИА Новости Недвижимость.
С 23 марта большинство сотрудников министерства работают в удаленном режиме, в здание имели доступ только высшее руководство и минимальное количество работников, чья деятельность требовала личного присутствия.
Исполняющим обязанности главы Минстроя на время болезни Якушева был назначен Никита Стасишин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации Владимира Якушева.
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