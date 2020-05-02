Лидер КНДР принял участие в церемонии открытия завода по производству удобрений в провинции недалеко от Пхеньяна.

Ким Чен Ына, появившегося на публике впервые за 20 дней, сопровождала сестра

Фото: www.globallookpress.com / Pyeongyang Press Corps,

Северокорейского лидера Ким Чен Ына, появившегося на публике впервые за 20 дней, сопровождала сестра Ким Ё Чжон, сообщает издание «Ренхап» со ссылкой на официальное агентство страны ЦТАК.

Глава государства, исчезновение которого из медийного поля породило множество слухов, принял участие в церемонии открытия завода по производству удобрений в провинции недалеко от Пхеньяна. Второго по значимости в стране лица, формального главы КНДР Чхве Рён Хэ с ним не было.

Как рассказал РИА Новости профессор южнокорейского университета Кунмин Андрей Ланьков, Чхве Рён Хэ считается одним из наиболее вероятных кандидатов на роль главы государства в случае кончины Ким Чен Ына, наряду с его сестрой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о первом появлении на публике Ким Чен Ына. Он пропал из вида 12 апреля. В прессе писали о том, что лидер Северной Кореи проходит курс лечения после операции, но в сети появились слухи о его смерти, которые были опровергнуты.

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