На ремонт здания школы в Севастополе, где рухнул балкон, ранее потратили более 100 млн рублей

Трое пострадавших школьников — в тяжелом состоянии.

Балкон второго этажа обрушился в севастопольской школе. В этот момент там находились дети. Выпускники вышли сделать совместное фото на память, это ежегодная традиция. Как все произошло, видели очевидцы. По их словам, одиннадцатиклассники подпрыгнули, и конструкция не выдержала.

Десять учеников в больнице, у них переломы и ушибы. Трое из них — в тяжелом состоянии. Территория школы сейчас оцеплена, на месте работают экстренные службы.

По последним данным, в здании, которому уже более 70 лет, недавно был сделан ремонт. На него потратили более 150 миллионов рублей.

