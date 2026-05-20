Силы ПВО за пять часов уничтожили 94 украинских дрона над регионами России

Дарья Корзина
В Минобороны сообщили о массовом перехвате БПЛА в ряде областей и над морской акваторией.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении в мессенджере МАКС.

По данным Минобороны, воздушные цели были сбиты над Псковской, Рязанской, Тверской, Ростовской, Нижегородской, Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Новгородской, Смоленской и Тульской областями. Также беспилотники уничтожили над территорией Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, над Крымом, а также над акваторией Азовского моря.

В последние месяцы российские приграничные субъекты регулярно фиксируют атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Помимо применения БПЛА, отмечаются ракетные удары и артиллерийские обстрелы. Наиболее часто такие инциденты происходят в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Курской области получила тяжелые ранения в результате атаки беспилотника. Инцидент произошел в приграничной деревне Беловского района.

