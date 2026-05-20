Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ключевым барьером на пути к мирному урегулированию конфликта остается Владимир Зеленский и его режим.

«Лишний раз это подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы. Это Зеленский и его режим», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, на фоне агрессивной риторики Киева Россия продолжит специальную военную операцию до полного достижения поставленных целей. Он также заверил, что Вооруженные силы РФ делают все возможное, чтобы свести к минимуму угрозы для мирного населения и инфраструктуры страны.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что переговорный процесс находится в глубоком тупике, несмотря на то что президент США Дональд Трамп «искренне стремится» к разрешению кризиса.

