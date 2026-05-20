Предварительное голосование «Единой России» пройдет в Подмосковье с 25 по 31 мая

С 25 по 31 мая в Московской области, как и во всех регионах России, пройдет электронное предварительное голосование «Единой России». Жители определят кандидатов, которые представят партию на осенних выборах в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы. Об этом 20 мая сообщило региональное отделение партии.

Подмосковье стало одним из лидеров по конкуренции: на место в областном парламенте претендуют 13 человек, тогда как в среднем по стране — семь. Всего зарегистрировано 900 кандидатов: 670 в Мособлдуму, 235 в Госдуму, остальные — в муниципальные советы.

Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения Игорь Брынцалов отметил, что около 80% участников — новички в политике: работники предприятий, бизнесмены, педагоги, врачи. Более 20% — молодежь до 35 лет.

В голосовании участвуют 67 участников специальной военной операции, в том числе военный медик из Ступино, Герой России Людмила Болилая. Для них предусмотрена дополнительная прибавка в 25% к набранным голосам.

Регистрация выборщиков продлится до 29 мая, о желании проголосовать уже заявили около 650 тысяч жителей региона старше 18 лет.

Ранее, 15 мая, сенатор Сергей Перминов сообщил, что по всей стране на предварительное голосование «Единой России» заявились более 20,3 тысячи кандидатов. Конкуренция в заксобраниях — семь человек на место, почти 5% из них — участники СВО. В Госдуму конкурс достигает 11 человек на место, 12,2% — участники СВО.

