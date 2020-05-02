«Произошел взрыв»: в «Доброфлоте» рассказали подробности ЧП на плавбазе в Находке
По словам управляющего группой компаний, угрозы затопления судна нет.
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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; РИА Новости / Александр Кряжев 5-tv.ru
Управляющий группой компаний «Доброфлот», владеющей экспедиционным рыбопромышленным судном «Всеволод Сибирцев» в Находке, Александр Ефремов рассказал подробности ЧП на плавбазе. По его словам, в результате произошедшего погиб рабочий, также он уточняет, что на судне произошел взрыв, а не пожар, как сообщалось ранее.
«К сожалению, погиб сварщик. Пожара не было, произошел одномоментный взрыв, после чего было большое задымление. Ни пожара, ни затопления, ни угрозы судну на сегодняшний момент нет», — сообщил Ефремов.
Также в результате происшествия пострадала женщина, обеспечивавшая сварочные работы. По словам управляющего «Доброфлота», причины взрыва выясняются. Есть версия, что взорвался баллон, которым пользовался сварщик.
Работы по дымоудалению на плавбазе завершены.
Ранее 5-tv.ru писал, что на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке произошло возгорание во время сварочных работ.
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