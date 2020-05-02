«Все лицо покрылось пятнами»: Снигирь рассказала о происшествии на съемках «Нового папы»

Актриса ностальгирует по кинопроцессу и делится историями со съемочной площадки.

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Фото, видео: Instagram @yuliasnigir

Актриса Юлия Снигирь скучает по съемкам и делится с подписчиками в Instagram воспоминаниями о жизни на площадке. В этот раз она рассказала о своем участии в сериале «Новый папа».

По словам артистки, однажды у нее случился внезапный и труднообъяснимый приступ аллергии. Сыпь на лице она списала на действие табака, который была вынуждена курить в кадре.

«Во время съемки у меня началась сильная аллергия — все лицо покрылось пятнами, горело и чесалось (есть предположение, что это от травяных сигарет — проверю, когда в следующий раз буду курить для роли). Возможно, просто психосоматика», — предположила Снигирь.

Instagram @yuliasnigir

Кроме того, по ее словам, на атмосферу на площадке повлияло одно обстоятельство. В доме, где шли съемки, произошло несчастье с сыном хозяев, отмечают «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал, как Юлия Снигирь рассказала о странных событиях во время съемок «Кровавой барыни».

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