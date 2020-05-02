Директор АНО «Цифровые платформы» рассказал, как можно «удалиться» из сети

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью агентству «Прайм» рассказал, как можно «удалиться» из сети.

По словам эксперта, убрать профиль пользователя из публичной плоскости поможет техническая поддержка сервисов. При этом, следует учесть, что полностью удалить персональные данные из всемирной паутины не получится.

«Сегодня в России действуют законы „Об информации“ и „О персональных данных“ и согласно им, гражданин имеет право обратиться в компанию, которая осуществляет обработку данных, с просьбой ее прекратить», — сказал Арсений Щельцин.

Специалист пояснил, что обработка информации прекращается компаниями только в течение определенного периода времени. Некоторые сервисы и вовсе технически затягивают этот процесс. В результате данные пользователя не удаляются из базы, а становятся скрытыми для общественности.

Арсений Щельцин рекомендует россиянам оставлять как можно меньше персональной информации на порталах, к которым нет особого доверия. Эксперт отметил, что удалить из сети номер телефона или адрес электронной почты намного сложнее.

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