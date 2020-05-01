Болезнь или модное веяние? Психолог рассказал, почему стали так популярны прямые эфиры в сети
Психолог Павел Жавнеров объяснил, как временные ограничения ускорили процесс определенных социальных изменений, наметившихся в нашем обществе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat; 5-tv.ru
В последнее время в социальных сетях стала наблюдаться определенная тенденция: в период самоизоляции пользователи начали чаще выходить в прямые эфиры и общаться со своими подписчиками. В чем причины данного тренда, рассказал клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
По словам эксперта, в эпоху развития технологий, многие люди уже давно перешли от модели общения «один — один» к модели «один — много». Интернет дает возможности общаться сразу с несколькими собеседниками, и люди это используют.
«Нужно понять, что сейчас мы вступаем в ту эру, когда социальные сети сменили вид общения между людьми. Если раньше мы общались тет-а-тет, то есть один на один, то социальные сети позволили изменить это и перейти на уровень: один для многих. То есть любой контент, который публикует человек, видят сотни, тысячи, людей. То же самое, если мы будем говорить о прямых эфирах. <…> Я один раз сделал что-то и донес эту информацию для многих людей одновременно», — пояснил специалист.
Он добавил, что общение с людьми в режиме онлайн сейчас стал намного доступнее и проще, чем телефонный разговор или встречи в живую. Вместо того, чтобы куда-то ехать, появилась возможность обсудить все вопросы, не выходя из дома.
«Когда мы говорим о взаимодействии людей, людям проще написать сообщение, чем позвонить, позвонить проще, чем встретиться. <…> Людям проще выбрать простые способы взаимодействия с другими людьми», — подчеркнул Жавнеров.
Психолог отметил, что одной из немаловажных причин перехода людей на онлайн-общение является лояльность аудитории, с которой им приходится контактировать. По словам эксперта, к прямым эфирам подключаются только те подписчики, которые действительно заинтересованы в говорящем и имеют свободное время для того, чтобы посмотреть трансляцию.
«Когда человек хочет с кем-то поговорить, получается, что он ограничен этим человеком, с которым разговаривает. У этого человека может не быть времени, он может быть занят, думать о чем-то другом. Когда мы говорим о прямом эфире, то туда подключаются е люди, у которых есть свободное время, им интересна эта тема, им интересен человек, которого они слушают. Это максимально лояльная к тебе аудитория, то есть человек общается с теми, кому он интересен прямо сейчас, а не в общем», — рассказал специалист.
Кроме того, прямые эфиры позволяют людям реализовывать одну из своих потребностей — говорить, прежде всего, о себе, подчеркнул Жавнеров. Подписчики, которые вступают с говорящим в диалог во время трансляции, задают вопросы, касающиеся только жизни того, кто запустил эфир, они не говорят о себе, как это происходит в ходе телефонной коммуникации.
«Люди любят в большей степени говорить о себе. <…> Когда человек выходит в прямой эфир, он рассказывает только о себе: о том, что он думает, чувствует, что у него произошло. И люди, которые пишут в этот момент, интересуются жизнью этого человека», — пояснил эксперт.
Не маловажно для людей и то, что прямые эфиры избавляют их от задачи повторять одну и ту же информацию несколько раз для разных людей.
«Сделав это один раз, тебе не нужно будет это повторять. Ты это где-то запостишь и потом люди смогут это просмотреть», — проиллюстрировал на примере Жавнеров.
Проанализировав все наблюдения, психолог заключил, что они никак не связаны с периодом самоизоляции. Существующие ограничения лишь помогли быстрее проявиться тем тенденциям, которые уже были заложены в обществе.
«Изоляция — это всего лишь ускоритель определенных изменений в жизни нашего общества», — резюмировал специалист.
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