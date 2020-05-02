Виктория Морозова предложила подписчикам поговорить о волнующих вопросах в прямом эфире в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @makarskie

Жена популярного актера Антона Макарского — Виктория решила порассуждать с представительницами женского пола о семье и отношениях в ней. Она выложила пост в своем профиле в Instagram с фотографиями супруга, где предложила девушкам присоединиться к ее прямому эфиру и поговорить на волнующие темы.

«Порассуждаем, девочки, девушки, дамочки, бабулечки, а может, кому и пригодится личный опыт и какие-то интересные мысли», — написала Виктория.

Певица решила поднять несколько особо важных тем: нужен ли женщине муж? Как найти общий язык с родственниками супруга? Что делать, если девушка хочет замуж, а ей никто не нравится? Как подружить своих детей с новым мужем? И другие вопросы, касающиеся отношений в семье.

Instagram @makarskie

Фанаты с восторгом отреагировали на идею Виктории и подкинули еще пару тем для обсуждения.

«Очень интересно, как быть, если хочешь в монашество, а Бог явно призывает замуж? А ты семью не хочешь совсем, любишь быть в тишине очень сильно. Поговорите об этом, пожалуйста»;

«Вика, как Вы смотрите на близость до брака? Если я верующая, как об этом сказать молодому человеку?»

«Как заново обрести счастье после болезненного развода?» — написали в комментариях пользователи.

Виктория Морозова познакомилась с Антоном Макарским еще во время начала своей актерской карьеры, на пробах в мюзикл «Метро». Сначала они были просто коллегами, потом их отношения перешли на новый этап. В 2003 году пара поженилась. Долгое время у супругов не было детей. Первый ребенок — Маша родилась в 2012 году. Через три года у Макарских появился сын Иван.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Морозова поделилась секретами сохранения брака.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом

Последние новости

14:03
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие у россиян иммунитета к коронавирусу
13:49
Главные ошибки в отношениях, которые неизбежно приводят к разводу
13:34
Актриса Татьяна Васильева решила лечиться дома
13:25
Мурашко: нельзя снимать ограничения по коронавирусу сразу после пика заболеваемости
13:16
«Заласкай меня!» — Анфиса Чехова поделилась творчеством в эротичном белье
13:04
Скончалась вдова племянника Николая II

Сейчас читают

Как ведет себя каждый знак Зодиака, когда по-настоящему влюбляется
ТОП-5 имен для девочек со счастливой судьбой
«Живет в некрасивом теле»: Лена Миро раскритиковала фитнес-курс Виктории Бони

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок