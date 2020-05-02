«Нужен ли женщине муж?» — Жена Антона Макарского решила стать гуру семейных отношений
Виктория Морозова предложила подписчикам поговорить о волнующих вопросах в прямом эфире в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @makarskie
Жена популярного актера Антона Макарского — Виктория решила порассуждать с представительницами женского пола о семье и отношениях в ней. Она выложила пост в своем профиле в Instagram с фотографиями супруга, где предложила девушкам присоединиться к ее прямому эфиру и поговорить на волнующие темы.
«Порассуждаем, девочки, девушки, дамочки, бабулечки, а может, кому и пригодится личный опыт и какие-то интересные мысли», — написала Виктория.
Певица решила поднять несколько особо важных тем: нужен ли женщине муж? Как найти общий язык с родственниками супруга? Что делать, если девушка хочет замуж, а ей никто не нравится? Как подружить своих детей с новым мужем? И другие вопросы, касающиеся отношений в семье.
Фанаты с восторгом отреагировали на идею Виктории и подкинули еще пару тем для обсуждения.
«Очень интересно, как быть, если хочешь в монашество, а Бог явно призывает замуж? А ты семью не хочешь совсем, любишь быть в тишине очень сильно. Поговорите об этом, пожалуйста»;
«Вика, как Вы смотрите на близость до брака? Если я верующая, как об этом сказать молодому человеку?»
«Как заново обрести счастье после болезненного развода?» — написали в комментариях пользователи.
Виктория Морозова познакомилась с Антоном Макарским еще во время начала своей актерской карьеры, на пробах в мюзикл «Метро». Сначала они были просто коллегами, потом их отношения перешли на новый этап. В 2003 году пара поженилась. Долгое время у супругов не было детей. Первый ребенок — Маша родилась в 2012 году. Через три года у Макарских появился сын Иван.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Морозова поделилась секретами сохранения брака.
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