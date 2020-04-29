«Как мудро»: жена Антона Макарского поделилась секретами сохранения брака
Виктория раскрыла подписчикам в Instagram тонкости счастливого брака, которыми с ней в юности поделилась прабабушка.
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Фото, видео: Instagram @makarskie
Певица Виктория Морозова решила поговорить с фанатами на откровенную тему. В своем профиле в Instagram знаменитость выложила совместно фото с супругом Антоном Макарским, где рассказала подписчикам, как нужно себя вести женщине, если она хочет сохранить гармонию в семье. Эти советы Виктории в юности дала ее прабабушка.
«Если когда-то что-то и покрепче мужик „блякнет“, ну и что? Этими „побляшкушками“ тем более ни с кем не делись! Он, может, и не тебя вообще имеет ввиду, и не на тебя вовсе сердится, в голову-то ему не заглянешь. А в жизни всяк бывает, на то ты и рядом, чтобы успокоить мужа и пожалеть, радуйся жизни!» — поделилась Виктория.
Также певица добавила, что женщине нужно быть доброй и не обращать внимание на грубость и злость мужа. Тогда на фоне своей жены он будет выглядеть дураком, но зато конфликт будет исчерпан.
«Муж поворчит-поворчит, поорет-поорет, глянь — а ты ходишь приветливая и не злая. И на твоем спокойном фоне он выглядит дурень-дурнем. Поцелуй и скажи: „Пойдем чай пить, ‚бубнилка‘ мой любимый! Пока ты барагозил, я вкусный пирог испекла!“» — дополнила Морозова.
По словам певицы, советов бабушки она слушается и ни разу об этом не пожалела, ведь в семейной жизни у нее с актером Антоном Макарским все замечательно.
Подписчики отметили, что этот совет очень мудрый, но не так легко его выполнить.
«Как это все просто звучит, но так трудно это сделать. Сто раз это слышала и старалась воплотить в жизни, но увы…»;
«С Вашей прабабушкой согласна полностью, но меня мама, как женщина современная, учила другому»;
«Старцы плохого не посоветуют!» — высказались пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты увидели молодого Антона Макарского с длинными локонами.
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