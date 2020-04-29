«Как мудро»: жена Антона Макарского поделилась секретами сохранения брака

Певица Виктория Морозова решила поговорить с фанатами на откровенную тему. В своем профиле в Instagram знаменитость выложила совместно фото с супругом Антоном Макарским, где рассказала подписчикам, как нужно себя вести женщине, если она хочет сохранить гармонию в семье. Эти советы Виктории в юности дала ее прабабушка.

«Если когда-то что-то и покрепче мужик „блякнет“, ну и что? Этими „побляшкушками“ тем более ни с кем не делись! Он, может, и не тебя вообще имеет ввиду, и не на тебя вовсе сердится, в голову-то ему не заглянешь. А в жизни всяк бывает, на то ты и рядом, чтобы успокоить мужа и пожалеть, радуйся жизни!» — поделилась Виктория.

Также певица добавила, что женщине нужно быть доброй и не обращать внимание на грубость и злость мужа. Тогда на фоне своей жены он будет выглядеть дураком, но зато конфликт будет исчерпан.

«Муж поворчит-поворчит, поорет-поорет, глянь — а ты ходишь приветливая и не злая. И на твоем спокойном фоне он выглядит дурень-дурнем. Поцелуй и скажи: „Пойдем чай пить, ‚бубнилка‘ мой любимый! Пока ты барагозил, я вкусный пирог испекла!“» — дополнила Морозова.

По словам певицы, советов бабушки она слушается и ни разу об этом не пожалела, ведь в семейной жизни у нее с актером Антоном Макарским все замечательно.

Instagram @makarskie

Подписчики отметили, что этот совет очень мудрый, но не так легко его выполнить.

«Как это все просто звучит, но так трудно это сделать. Сто раз это слышала и старалась воплотить в жизни, но увы…»;

«С Вашей прабабушкой согласна полностью, но меня мама, как женщина современная, учила другому»;

«Старцы плохого не посоветуют!» — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты увидели молодого Антона Макарского с длинными локонами.