ТОП-5 вещей, которые растопят сердце любой женщины-одиночки

Многие считают, что завоевать женщину-одиночку проще простого. Ведь у нее давно не было отношений, а значит, она готова кинуться на шею любому встречному мужчине, будь он хоть немного ласков и улыбчив. Однако это большое заблуждение.

Как утверждают психологи, такие дамы очень настороженно относятся ко всем претендентам на их руку и сердце. Они нередко бывают подозрительны и очень ревнивы. Но расстраиваться не стоит. Ведь есть ТОП-5 вещей, которые точно помогут мужчине завоевать такую непреступную крепость.

Честность и раскрепощенность

Самый проверенный способ растопить сердце женщины-одиночки — честно и открыто рассказать ей о своих намерениях. Так, она поймет, что перед ней серьезный кавалер, который вряд ли позволит себе глумиться над светлыми чувствами беззащитной дамы. Ведь она так ждет настоящей любви, а не мимолетных отношений.

Разговоры по душам

Этот пункт плавно вытекает из первого. Если одинокая девушка, наконец, поверила в чувства партнера и прониклась к нему, ей несомненно захочется открыть ему и душу. Конечно, первое время мужчине придется терпеть бесконечные разговоры ни о чем и обо всем до утра, давая ценные советы, а также живо интересоваться всеми аспектами жизни возлюбленной. Но поверьте, это ненадолго. Просто женщина-одиночка долгие годы скрывала эмоции от окружающих. Но теперь у нее есть вы!

Красивые поступки

Конечно, от поездки в Париж на годовщину поцелуя не откажется ни одна женщина в мире. Но для начала можно обойтись и романтическим ужином при свечах, а также ценным и полезным подарком. Так, например, сердце неприступной дамы обязательно покорит изящное украшение, щелковая пижама или дорогой цветочный парфюм. Ну, а если у мужчины совсем нет идей, что дарить, можно смело вести избранницу на шоппинг. Поверьте, она будет в восторге, пишет Femmie.ru

Огромные букеты и милые открытки

Больше романтики в начале отношений! Не скупитесь на эмоции и спонтанные покупки, ведь конфетно-букетный период проходит очень быстро, а женщина-одиночка так о нем мечтала. Гуляя по набережным, купите ей большой букет ирисов или тюльпанов, а также прихватите самое сладкое мороженое: девушка обязательно растает!

Романтические комедии и мелодрамы

Как видно из примеров выше, удивить женщину-одиночку совсем не сложно. Просто для этого требуется немного времени и настойчивости. Так, если мужчина уже добился расположения возлюбленной, то можно смело переходить к совместному просмотру черно-белых фильмов о любви и романтических комедий. Конечно, 90% мужчин предпочли бы вместо них боевики и триллеры, но сегодня речь о покорении нежной и беззащитной дамы. А значит, можно проявить участие и позволить женщине насладиться чувствами в полной мере. Ведь ей этого так не хватало.

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