Воздействие через страх: новая мошенническая схема с блокировкой СБП

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

У аферистов одна цель — вытянуть коды подтверждения, чтобы получить доступ к деньгам.

Как мошенники добираются до счетов россиян через СБП

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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МВД: мошенники пугают россиян блокировкой СБП ради доступа к их счетам

В МВД России рассказали об очередной схеме дистанционных мошенников, которые похищают коды из СМС и убеждают жертв устанавливать вредоносные программы, запугивая их блокировкой системы быстрых платежей (СБП). С соответствующими материалами ведомства ознакомились журналисты ТАСС.

Первый шаг — звонок. Человек слышит в трубке голос якобы банковского служащего. Собеседник тревожно сообщает: в переводах через СБП была замечена подозрительная активность. Далее — запугивание: проверку нужно провести немедленно, иначе деньги или счета окажутся под блокировкой.

Затем в ход идет спешка. Жертву торопят и для «верификации» просят назвать код из СМС — для подтверждения операции. Другой вариант — аверисты могут уговорить жертву установить программу, которая на поверку оказывается вредоносной. Через нее злоумышленники получают удаленный доступ к устройству и уводят средства.

В ведомстве напомнили о простом правиле, которое действует без исключений: настоящий банковский работник никогда не станет интересоваться кодами из СМС и не попросит по телефону поставить стороннее приложение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 100 россиян из разных регионов пытаются самостоятельно распутать финансовую аферу, в которой потеряли миллионы рублей. Люди доверились брокерскому проекту Yoko, вложили деньги в криптовалюту и лишились сбережений.

Расследование длится почти два года, его то приостанавливают, то возобновляют. Банк России включил компанию в список организаций с признаками финансовых пирамид, но было уже поздно. Лицо компании оказалось липовым: видео с якобы директором, вероятно, дипфейк.

Рекламу снимал актер Кирилл Рубан, который заявил, что не знал о компании и стоявших за ней людях. Теперь вкладчики ищут цифровой след мошенников, чтобы выйти на их криптокошельки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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