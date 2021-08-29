ТОП-4 самых красивых мужчин по знаку зодиака

Принято считать, что красота — это далеко не самое важное в мужчине. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака наделены природным обаянием с самого рождения.

Тельцы

Этому знаку зодиака покровительствует планета Венера — символ и воплощение природной красоты. Считается, что среди Тельцов попросту нет некрасивых мужчин.

Они любят заниматься спортом, поэтому чаще всего их тело выглядит идеальным. К тому же, они обладают суперспособностью не поправляться и оставаться «вечно молодыми» даже в пожилом возрасте.

Добавьте к потрясающей внешности рациональный, практичный ум вкупе с умением брать на себя ответственность — и вы получите идеального спутника жизни.

Близнецы

Им повезло с самого рождения — природа одарила их необычайной красотой. Но Близнецам этого мало — они постоянно стараются выглядеть лучше. Им не занимать умения подчеркивать достоинства своей внешности и скрывать недостатки.

Этот знак зодиака легко идет на эксперименты и готов на любые манипуляции со внешностью: может кардинально сменить имидж, отрастить или без сожаления сбрить бороду, покрасить волосы в необычный цвет и другое.

Смелый красавец с потрясающим чувством юмора, жаждущий приключений и умеющий любить — кажется, это идеальный мужчина.

Стрелец

Этому знаку зодиака покровительствует мужская планета Юпитер, который дарует им соответствующую «мужественную» внешность. Чаще всего Стрельцы — это высокие молодые люди, надушенные дорогим парфюмом и одетые в идеально отутюженный костюм.

Интересно, что с возрастом они выглядят еще изысканнее и красивее. Серебристая седина и трость придают их облику пленительную загадку. Их тело остается подтянутым даже в старости.

Рыбы

У этих мужчин не бывает отбоя от поклонниц с самого раннего возраста. Секрет их обаяния отнюдь не в идеально пропорциональных чертах лица. Дело в том, что они от природы обладают невероятной пластикой, живой мимикой и харизмой. К тому же, Рыбы всегда одеты «с иголочки» и обучены прекрасным манерам.

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