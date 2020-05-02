«Богиня»: Ани Лорак восхитила фанатов черно-белыми снимками

Певица опубликовала в Instagram серию фото в стильных элегантных образах.

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Фото, видео: Instagram @anilorak

Популярная украинская певица Ани Лорак выложила серию черно-белых фотографий в своем профиле в Instagram. На снимках артистка просто завораживает своим образом: красивые позы, элегантный наряд, — все это не дает оторвать взгляд от изображения певицы.

«Всем доброго, светлого, хорошего дня!» — подписала фото певица.

Instagram @anilorak

Фанаты восхитились снимками и засыпали комплиментами Ани Лорак.

«Какая же ты невероятная»;

«Красота и стиль. Вы богиня»;

«Именно Вы изнутри освещаете, делая внешность просто ослепительной. И пусть так будет всегда! Красотой вашей неземною восхищаете!» — написали подписчики.

Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак — одна из сильнейших вокалисток в мире. Диапазон ее голоса достигает 4,5 октавы. Певица выступает на сценах России, Украины и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2018 году поп-инсполнительница основала шоу DIVA, которое ознаменовало начало нового этапа в ее карьере и произвело фурор среди слушателей.

Ани Лорак — обладательница престижных титулов: «Лучшая певица», «Fashion певица», «Песня года», «Человек года», «Самая красивая женщина», «Лучшее концертное шоу». В копилке певицы также около сотни различных наград. Например, премии Муз-Тв, Ru.tv, Musicbox, Жара, Высшая лига, BraVo, Fashion People Awards, ZD Awards, EMA, «Золотой Граммофон» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась Ани Лорак спустя годы в шоу-бизнесе.

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