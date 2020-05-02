Священник о жизни и чудесах Матроны Московской в День памяти Святой

Священник Свято-Троицкого Измайловского собора Константин Пархоменко на личном примере убедился в силе блаженной Матроны.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Собеседник 5-tv.ru поведал, что Святая Матрона родилась в 1881 году. В раннем детстве она ослепла и была обезножена: ее избили неизвестные. Тем не менее, женщина не озлобилась, а все время пребывала в молитве. Она разделила вместе с русским народом всю скорбь, которая выпала на него после Октябрьской революции. Блаженную несколько раз арестовывали и относили в тюрьму прямо на носилках. Однако она не теряла надежды на светлое будущее и постоянно молилась. Вскоре, ее отпустили.

«При жизни к ней приходило очень много людей. У кого-то муж, сын, брат, любимый человек на фронте, у кого-то другая беда. Матрона молилась, пророчествовала. Огромная масса чудес и каких-то удивительных знаков есть у святой Матроны», — поведал святой отец.

В доказательство своим словам, Константин Пархоменко привел случай из жизни. В столице у священника проживают родственники, дочь которых внезапно подсела на запрещенные вещества и не могла избавиться от зависимости. Пребывая в безысходности, мама этой девочки, юрист по профессии, попросилась быть уборщицей при мощах Святой Матроны Московской. Каждый день женщина приходила, убиралась и молилась. И вскоре заметила невероятные вещи: наладились отношения с мужем, а дочь забыла про наркотики.

«Если бы не было этой помощи, то люди бы не шли и не выстаивали километровые очереди к Святой Матроне. У нас в соборе есть тоже частица мощей Святой Матроны Московской. И к нам приходят очень многие люди, чтобы помолиться. Кто-то мечтал иметь ребенка и не мог. Теперь у нас в храме есть несколько детей, названных в честь Матроны. Я знаю, что Матрона устраивает браки счастливые, помогает людям исцелиться от тяжелой болезни», — рассказал настоятель собора.

Константин Пархоменко уверяет: Святая Матрона — великая современная покровительница. Однако обращаясь к ней за помощью не нужно забывать и про Бога. Ведь, по словам священника, Святые — никто без Бога и могут творить чудеса только при помощи божественной благодати.

«Если кто хочет получить помощь Святой Матроны, то должен уверовать в Господа, исповедоваться, причащаться и стараться вести христианскую жизнь», — подытожил Константин Пархоменко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что можно и нельзя делать в День памяти Святой Матроны Московской.

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