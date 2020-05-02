Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
Аналитики финансовой организации составили макропрогноз на ближайшие два года.
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Аналитики Сбербанка озвучили прогнозируемый курс доллара к концу 2020 года, сообщает «Экономика сегодня». Специалисты финансовой организации рассчитали макропрогноз на ближайшие два года.
Согласно вычислениям, в основе которых ряд экономических факторов и цена барреля нефти марки Urals, средняя цена американской валюты в текущем году может установиться на отметке в 70,7 рубля.
На протяжении последующих двух лет аналитики предполагают незначительные колебания курса. В частности, в 2021 году доллар, вероятно, будет стоить 70 рублей, а в 2022-м его цена остановится в районе 70,5 рубля.
Отмечается, что макропрогноз был скорректирован с учетом последних событий на финансовых рынках, в том числе пандемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на нефть перешли к снижению на фоне опасений за нехватку мест в хранилищах.
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