Жена популярного артиста Олега Газманова — Марина поделилась с подписчиками советами, как держать свое тело в тонусе и выглядеть на пять баллов. В своем профиле в Instagram светская львица опубликовала пост, где рассказала секреты сохранения идеальной фигуры и крепкого здоровья. Причем полезные советы Марина сопроводила снимками, где предстала в элегантном корсете, демонстрирующем ее стройную и подтянутую фигуру.

«Не надо излишне возиться со своими привычками, надо уметь обходиться без привычек, но иметь некоторые навыки необходимо. Например, перед сном тебе очень полезно растирать все тело тугой рукавичкой или фланелью. Так же и утром», — советует звезда.

Также Марина Газманова рекомендует ложиться спать и просыпаться пораньше и желательно в одно и то же время. Утром и перед сном делать гимнастику, только без перенапряжения и регулярно принимать контрастный душ. Спать необходимо не менее восьми часов, чтобы организм чувствовал себя комфортно.

Instagram @marinagazmanova

Подписчики поблагодарили Марину за полезные советы и отметили красоту ее тела.

«Вы просто идеальная»;

«Благодарю, очень интересно!»;

«Спасибо за секреты и секретики! Фигурка — блеск, шик, прелесть, отпад! И не только фигурка!» — написали пользователи.

Марина Муравьева-Газманова — преуспевающая бизнесвуман, дизайнер интерьеров, заботливая жена и мама. Она является частым гостем всех светских мероприятий. С Олегом Газмановым Марина познакомилась, еще будучи студенткой, но на тот момент паре не суждено было быть вместе: артист был женат, да и у Марина стремилась устроить свою личную жизнь с одним из обеспеченных холостяков — Вячеславом Мавроди. Только спустя несколько лет уже разведенный Газманов вновь встретился на пути Марины, и у них завязались отношения. Восемь лет пара жила в гражданском браке, а в 2003 году возлюбленные наконец связали себя узами брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Газманова рассказала, как правильно воспитывать дочерей.