Марина Муравьева-Газманова вспомнила об истинном предназначении женщины.

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Фото, видео: Instagram @marinagazmanova

Супруга народного артиста России Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками в Instagram главным секретом воспитания детей. Звезда утверждает, что очень важно видеть разницу, чем должны заниматься мужчины, а чем — исключительно женщины.

«Когда я была маленькой, девочек учили женским наукам: шить, готовить, танцевать, петь. <…> Быть заботливой, сострадательной, вдохновляющей и нежной. Обучали всем видам изящных искусств для развития женственности, а также садоводству, кулинарному делу, рукоделию. Все эти искусства во многом медитативны, исцеляют на глубинном уровне. Этому меня учила моя мама и бабушка», — начала свой рассказ супруга певца.

Она с сожалением отметила, что сегодня многие родители забыли об этих простых истинах и готовят своего ребенка, независимо от пола, к настоящей борьбе за выживание в суровых реалиях. Так, например, нежных и хрупких девочек учат ставить перед собой цели, достигать их любой ценой. Учат быть ответственными работниками и высококвалифицированными менеджерами, чтобы уметь самостоятельно справиться с любой возникшей проблемой. Однако это, по мнению Газмановой, в корне неправильно.

«Роль женщины в славянском обществе была особой. На благочестии, чистоте и мудрости женщины держалась жизнь целых государств. <…> Спросите, научила ли я свою дочь вышивать?! В детстве шили игрушки. Пуговицу пришьет. Думаю, психологией заниматься будет. Красоту видит. Остальное приложиться, примеры в семье имеет! Ей повезло, она бабушкина внучка, а мама у меня — женщина с большой буквы», — подытожила Марина.

Instagram @marinagazmanova

В комментариях поклонники, все как один, поддержали супругу артиста и поблагодарили ее за стремление донести до масс правильный взгляд на воспитание хорошего человека. По словам фанатов, сегодня это проблема очень актуальна. Ведь многие родители так увлечены собственной карьерой, что совершенно не занимаются детьми, оставляя это на откуп учителям, нянечкам и другим, по факту чужим, людям.

«В последнее время, мне не давал покоя вопрос, правильно ли я воспитываю дочерей. Убеждаюсь, что — да!»

«Спасибо! Главное — вырастить хорошего человека и про ум не забыть!» — отметили фолловеры звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Марина Муравьева-Газманова подержала знаменитого певца на концерте без публики.

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