На Бари Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Шукшиной

Известный продюсер, музыкант Бари Алибасов может стать фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве. Как удалось выяснить 5-tv.ru, на музыкального продюсера и его адвоката Сергея Жорина подал заявление в Следственный комитет экс-юрист супруги Алибасова, народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, Юлиан Соболев.

В беседе с 5-tv.ru, юрист пояснил, что его иск имеет непосредственное отношение к имуществу великой актрисы. Так, Соболев уверен, что Алибасов при пособничестве Жорина обманом завладели огромной квартирой 81-летней Лидии в Новой Москве. В дальнейшем, по словам Юлиана Соболева, выяснилось, что продюсер в октябре 2019 года «подарил» жилплощадь своему помощнику Сергею Моцарю.

«Она написала на него завещание, с тем, чтобы после ее ухода родственники не ругались из-за этой квартиры. Вроде бы с этим, скрепя сердцем, можно согласиться. Хотя все понимают, что брак фиктивный. Потом происходят странные вещи, когда через месяц она вдруг дарит эту квартиру Алибасову при странных обстоятельствах», — отметил адвокат.

По версии юриста, те самые «странные обстоятельства» — это некая видеозапись, где якобы видно как музыкальный продюсер при заключении сделки давит на Федосееву-Шукшину, уговаривая женщину оформить дарение имущества на него.

«Она повторяет заученные фразы, повторяет за ним, то что он говорит. Я считаю, что на нее было оказано давление. Она не понимала значения своих действий. И все предыдущие раздаривания квартир, смена позиций<…>. Я бы подозревал, что у нее старческая деменция<…>. Не понятно, что с ней происходит и в каком она состоянии. Я считаю, что в этом должны разобраться следователи», — выразил опасения Соболев.

В заключение собеседник 5-tv.ru отметил, что до последнего будет настаивать на проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношение Лидии Федосеевой-Шукшиной, чтобы определить, в каком состоянии супруга музыканта присутствовала на сделке. Кроме того, Юлиан Соболев уже посоветовал дочери артистки — Ольге Шукшиной — озаботиться оформлением недееспособности пожилой матери.

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина и 72-летний Бари Алибасов поженились в конце 2018 года. Эта свадьба стала неожиданностью не только для фанатов артистов, но и для близких родственников супругов, поскольку о своих планах пара никогда и ничего не рассказывала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому выгоден передел имущества Лидии Федосеевой-Шукшиной.