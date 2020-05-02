«Королевы»: Ирина Шейк предстала с Донаттелой Версаче в «драгоценных платьях»
В честь юбилея известного модельера модель выложила архивный совместный снимок у себя в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @irinashayk; www.globallookpress.com / Wiese/face to face
Популярная модель Ирина Шейк выложила архивный снимок с известным модельером Донателлой Версаче в своем Instgram. 2 мая дизайнеру исполнилось 65 лет, напоминает «Экспресс-газета».
Модель трогательно поздравила Донателлу с юбилеем, отметив, что она не только образец подражания, но и прекрасный человек.
«Сегодня особый день рождения королевы Donatella Versace! Ты не только вдохновляющая женщина, но и замечательная мама и подруга. С днем рождения, люблю тебя!» — написала Ирина Шейк.
Фанаты присоединились к поздравлению и добавили, что обе звезды выглядят замечательно.
«Хорошее фото. Очень элегантно и вкусно! С днем рождения»;
«Королевы»;
«С днем рождения, Донателла. Ирина, ты, как всегда, прекрасна», — прокомментировали пользователи.
Ирина Шейк и Донателла Версаче дружат уже много лет. Модель начала работать в Европе в 2005 году, тогда и сошлись их пути с великим модельером. Однако в один момент их дружба прекратилась. Ирина узнала об измене своего возлюбленного — Бредли Купера с Леди Гагой и разорвала отношения с отцом своей дочери. Донателла не только не поддержала модель во время болезненного разрыва с актером, но и выкладывала в социальных сетях фото с Гагой.
Недавно Донателла попыталась извиниться перед Ириной Шейк. В Международный женский день она выложила пост в Instagram. На фотоколлаже, среди многочисленных женщин была изображена и Ирина Шейк.
«В этот Международный женский день я хочу отметить всех великих и вдохновляющих женщин в моей жизни…», — подписала пост Версаче.
Скорее всего, после этого Ирина простила подругу и продолжила общение с ней.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк исполнила «горячий» тверк на дне рождения редактора British Vogue.
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