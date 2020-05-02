«Королевы»: Ирина Шейк предстала с Донаттелой Версаче в «драгоценных платьях»

Популярная модель Ирина Шейк выложила архивный снимок с известным модельером Донателлой Версаче в своем Instgram. 2 мая дизайнеру исполнилось 65 лет, напоминает «Экспресс-газета».

Модель трогательно поздравила Донателлу с юбилеем, отметив, что она не только образец подражания, но и прекрасный человек.

«Сегодня особый день рождения королевы Donatella Versace! Ты не только вдохновляющая женщина, но и замечательная мама и подруга. С днем ​​рождения, люблю тебя!» — написала Ирина Шейк.

Instagram @irinashayk

Фанаты присоединились к поздравлению и добавили, что обе звезды выглядят замечательно.

«Хорошее фото. Очень элегантно и вкусно! С днем ​​рождения»;

«Королевы»;

«С днем рождения, Донателла. Ирина, ты, как всегда, прекрасна», — прокомментировали пользователи.

Ирина Шейк и Донателла Версаче дружат уже много лет. Модель начала работать в Европе в 2005 году, тогда и сошлись их пути с великим модельером. Однако в один момент их дружба прекратилась. Ирина узнала об измене своего возлюбленного — Бредли Купера с Леди Гагой и разорвала отношения с отцом своей дочери. Донателла не только не поддержала модель во время болезненного разрыва с актером, но и выкладывала в социальных сетях фото с Гагой.

Недавно Донателла попыталась извиниться перед Ириной Шейк. В Международный женский день она выложила пост в Instagram. На фотоколлаже, среди многочисленных женщин была изображена и Ирина Шейк.

«В этот Международный женский день я хочу отметить всех великих и вдохновляющих женщин в моей жизни…», — подписала пост Версаче.

Скорее всего, после этого Ирина простила подругу и продолжила общение с ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк исполнила «горячий» тверк на дне рождения редактора British Vogue.