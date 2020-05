Героиню Сигурни Уивер оживят во второй части «Аватара»?

Американская актриса Сигурни Уивер побывала на съемках второй части «Аватара». Подтверждающее это фото появилось на официальной странице фильма в Twitter.

«Продюсер Джон Ландау, Сигурни Уивер и Джоэл Дэвид Мур вновь посетили „Шак 26“, чтобы снять сцены для новых фильмов», — говорится в описании к фото.

From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films.



Follow Jon on Instagram at «JonPLandau» for more sneak peeks! 👀 pic.twitter.com/hueTOr9saV