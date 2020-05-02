Судя по описанию к снимку, появившемуся в сети, актриса побывала на съемочной площадке сиквела.

Героиню Сигурни Уивер оживят во второй части «Аватара»?

Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Американская актриса Сигурни Уивер побывала на съемках второй части «Аватара». Подтверждающее это фото появилось на официальной странице фильма в Twitter.

«Продюсер Джон Ландау, Сигурни Уивер и Джоэл Дэвид Мур вновь посетили „Шак 26“, чтобы снять сцены для новых фильмов», — говорится в описании к фото.

Присутствие Сигурни Уивер на съемках удивляет, так как ее героиня погибла в первой части «Аватара». Судя по описанию к снимку, создатели решили возродить ее персонажа.

Как отмечает «Экономика сегодня», аналогичное фото также появилось на странице Джона Ландау в Instagram. Из слов продюсера следует, что Сигурни Уивер действительно появится в сиквелах.

«Возникла возможность просмотреть несколько фотографий со съемок сиквелов „Аватара“. Подумал, что начну с того, что поделюсь одним с Сигурни Уивер и Джоэлом Дэвидом Муром, вернувшихся в „Шак 26“ для некоторых сцен для новых фильмов. Еще не все», — написал он.

 
 
 
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Публикация от Jon Landau (@jonplandau)

Как сообщал 5-tv.ru, вторая часть «Аватара» должна выйти в прокат в декабре 2021 года. Сценарист и режиссер ленты Джеймс Кэмерон намерен создать три или четыре сиквела к изначальной картине. Ранее он показал концепт-арты для второй части легендарного фильма.

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