Героиню Сигурни Уивер оживят во второй части «Аватара»?
Судя по описанию к снимку, появившемуся в сети, актриса побывала на съемочной площадке сиквела.
Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS
Американская актриса Сигурни Уивер побывала на съемках второй части «Аватара». Подтверждающее это фото появилось на официальной странице фильма в Twitter.
«Продюсер Джон Ландау, Сигурни Уивер и Джоэл Дэвид Мур вновь посетили „Шак 26“, чтобы снять сцены для новых фильмов», — говорится в описании к фото.
From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films.— Avatar (@officialavatar) April 29, 2020
Follow Jon on Instagram at «JonPLandau» for more sneak peeks! 👀 pic.twitter.com/hueTOr9saV
Присутствие Сигурни Уивер на съемках удивляет, так как ее героиня погибла в первой части «Аватара». Судя по описанию к снимку, создатели решили возродить ее персонажа.
Как отмечает «Экономика сегодня», аналогичное фото также появилось на странице Джона Ландау в Instagram. Из слов продюсера следует, что Сигурни Уивер действительно появится в сиквелах.
«Возникла возможность просмотреть несколько фотографий со съемок сиквелов „Аватара“. Подумал, что начну с того, что поделюсь одним с Сигурни Уивер и Джоэлом Дэвидом Муром, вернувшихся в „Шак 26“ для некоторых сцен для новых фильмов. Еще не все», — написал он.
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Как сообщал 5-tv.ru, вторая часть «Аватара» должна выйти в прокат в декабре 2021 года. Сценарист и режиссер ленты Джеймс Кэмерон намерен создать три или четыре сиквела к изначальной картине. Ранее он показал концепт-арты для второй части легендарного фильма.
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