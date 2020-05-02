Героиню Сигурни Уивер оживят во второй части «Аватара»?

Американская актриса Сигурни Уивер побывала на съемках второй части «Аватара». Подтверждающее это фото появилось на официальной странице фильма в Twitter.

«Продюсер Джон Ландау, Сигурни Уивер и Джоэл Дэвид Мур вновь посетили „Шак 26“, чтобы снять сцены для новых фильмов», — говорится в описании к фото.

From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films.



Follow Jon on Instagram at «JonPLandau» for more sneak peeks! 👀 pic.twitter.com/hueTOr9saV — Avatar (@officialavatar) April 29, 2020

Присутствие Сигурни Уивер на съемках удивляет, так как ее героиня погибла в первой части «Аватара». Судя по описанию к снимку, создатели решили возродить ее персонажа.

Как отмечает «Экономика сегодня», аналогичное фото также появилось на странице Джона Ландау в Instagram. Из слов продюсера следует, что Сигурни Уивер действительно появится в сиквелах.

«Возникла возможность просмотреть несколько фотографий со съемок сиквелов „Аватара“. Подумал, что начну с того, что поделюсь одним с Сигурни Уивер и Джоэлом Дэвидом Муром, вернувшихся в „Шак 26“ для некоторых сцен для новых фильмов. Еще не все», — написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jon Landau (@jonplandau) 29 Апр 2020 в 9:11 PDT

Как сообщал 5-tv.ru, вторая часть «Аватара» должна выйти в прокат в декабре 2021 года. Сценарист и режиссер ленты Джеймс Кэмерон намерен создать три или четыре сиквела к изначальной картине. Ранее он показал концепт-арты для второй части легендарного фильма.