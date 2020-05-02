Певец Анатолий Цой рассказал подписчикам о своей первой татуировке. Он выложил пост в Instagram, где поделился историей появления рисунка на своем теле.

«Свою первую татуху набил в 25 лет. Лет 5 обдумывал идею. Потом нашел художника, который нарисовал эскиз льва. Долго искал мастера, который смог бы качественно и безопасно забить. И вот, мой талисман — лев, навсегда со мной», — рассказал певец (Пунктуация и орфография автора сохранены — Прим.ред.).

Примечательно, что Анатолий Цой, недавно ставший победителем в шоу «Маска», скрывался именно в костюме льва.

Instagram @anatoliytsoy_official

Анатолий также добавил, что у него на теле много татуировок и поинтересовался у подписчиков, какие тату есть у них.

«Надпись на руке, небольшая, правда, потом пожалела»;

«Нарисовала эскиз 5 лет назад. Сейчас мне 25, и я до сих пор не решилась. Очень хочу сову, прям пост в душу попал»;

«Тату — это любовь. У меня феникс на правом боку и бедре, цветы на икроножной, там же цифра 13, на запястье сердечко, и еще куча всего в планах», — поделились подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анатолий Цой обрел популярность среди девушек после участия в шоу «Маска».