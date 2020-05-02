Певец признался, что пять лет обдумывал идею рисунка.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @anatoliytsoy_official

Певец Анатолий Цой рассказал подписчикам о своей первой татуировке. Он выложил пост в Instagram, где поделился историей появления рисунка на своем теле.

«Свою первую татуху набил в 25 лет. Лет 5 обдумывал идею. Потом нашел художника, который нарисовал эскиз льва. Долго искал мастера, который смог бы качественно и безопасно забить. И вот, мой талисман — лев, навсегда со мной», — рассказал певец (Пунктуация и орфография автора сохранены — Прим.ред.).

Примечательно, что Анатолий Цой, недавно ставший победителем в шоу «Маска», скрывался именно в костюме льва. 

Instagram @anatoliytsoy_official

Анатолий также добавил, что у него на теле много татуировок и поинтересовался у подписчиков, какие тату есть у них.

«Надпись на руке, небольшая, правда, потом пожалела»;

«Нарисовала эскиз 5 лет назад. Сейчас мне 25, и я до сих пор не решилась. Очень хочу сову, прям пост в душу попал»;

«Тату — это любовь. У меня феникс на правом боку и бедре, цветы на икроножной, там же цифра 13, на запястье сердечко, и еще куча всего в планах», — поделились подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анатолий Цой обрел популярность среди девушек после участия в шоу «Маска».

Читайте также

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая

Последние новости

21:45
ТОП-4 пары знаков зодиака, которых ждет невероятно болезненный развод
21:36
«А нам все равно»: чопорные англичане с размахом отметили День голого садовода
21:24
Бьянка предстала перед фанатами в «подарочной упаковке» — фото
21:12
Путин выступит с новым обращением к россиянам в День Победы у Вечного огня
20:52
Комаровский ответил на «веселый вопрос» о правильном использовании санитайзера
20:43
Рыжий из «Иванушек» нашел раритетную запись группы с покойным Сориным и Ротару

Сейчас читают

«Это очень интимный момент»: молодая жена Макаревича о том, за что полюбила певца
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
Актриса Татьяна Васильева решила лечиться дома

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок