«Мой талисман — лев»: Анатолий Цой рассказал о своей первой татуировке
Певец признался, что пять лет обдумывал идею рисунка.
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Фото, видео: Instagram @anatoliytsoy_official
Певец Анатолий Цой рассказал подписчикам о своей первой татуировке. Он выложил пост в Instagram, где поделился историей появления рисунка на своем теле.
«Свою первую татуху набил в 25 лет. Лет 5 обдумывал идею. Потом нашел художника, который нарисовал эскиз льва. Долго искал мастера, который смог бы качественно и безопасно забить. И вот, мой талисман — лев, навсегда со мной», — рассказал певец (Пунктуация и орфография автора сохранены — Прим.ред.).
Примечательно, что Анатолий Цой, недавно ставший победителем в шоу «Маска», скрывался именно в костюме льва.
Анатолий также добавил, что у него на теле много татуировок и поинтересовался у подписчиков, какие тату есть у них.
«Надпись на руке, небольшая, правда, потом пожалела»;
«Нарисовала эскиз 5 лет назад. Сейчас мне 25, и я до сих пор не решилась. Очень хочу сову, прям пост в душу попал»;
«Тату — это любовь. У меня феникс на правом боку и бедре, цветы на икроножной, там же цифра 13, на запястье сердечко, и еще куча всего в планах», — поделились подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анатолий Цой обрел популярность среди девушек после участия в шоу «Маска».
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