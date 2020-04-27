«Хочу от тебя львят»: победитель шоу «Маска» Анатолий Цой о признаниях фанаток

Певец Анатолий Цой победил в популярном шоу «Маска». Как выяснилось, именно он скрывался в костюме Льва. Участие в проекте принесло артисту большую популярность, особенно среди лиц женского пола. Об этом сообщает Starhit.ru.

По словам Анатолия, несмотря на то, что личность певца скрывалась под маской, фанатки закидывали артиста сообщениями в социальных сетях. Они приглашали певца на свидания, а кто-то даже предлагал завести совместных детей.

«Мне постоянно пишут девушки. Они говорят: „Хочу от тебя львят“! Но пока я свободен», — признался Цой.

Instagram @anatoliytsoy_official

Он также добавил, что не приемлет общения в интернете, так как воспитан в восточных традициях, и намерен строить отношения в реальной жизни.

В передаче «Звезды сошлись» Анатолий рассказал, что некоторое время назад он даже получал угрозы от фанатов, которые требовали, чтобы именно он оказался под маской Льва.

«Если ты не Лев — я тебя убью», — писали Цою пользователи.

Однако артист не воспринимал угрозы всерьез. Он понимал, что шоу очень востребовано среди зрителей, и многие настолько переживают, что не могут сдержать эмоций.

Но Цой не мог раскрыть всех тайн, ведь за разглашение конфиденциальной информации участникам грозил штраф около трех миллионов рублей. Помимо этого, певец не хотел портить впечатление он выступлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Долиной в шоу «Маска».