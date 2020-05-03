Стас Садальский рассказал, почему 15 лет не общается с Ларисой Удовиченко

Советский и российский актер Станислав Садальский посвятил свой новый пост в Instagram взаимоотношениям с коллегой Ларисой Удовиченко, которая накануне отметила свое 65-летие. Садальский признался, что не общается со звездой уже 15 лет — якобы она обиделась на артиста за неосторожное высказывание в эфире федерального телеканала.

«Я тогда в эфире сказал: „Не спрашивайте о юбилее! Ларик в падучей бьется, боится даже думать об этой цифре…“ Шли годы, смеркалось. Именно с того юбилея (50-летнего — Прим.ред.) мы и не общаемся, как раз на его праздновании Лариса решила обидеться на целых 15 лет», — рассказал Станислав.

Instagram @stassadal

Он отметил, что невзирая на все конфликты, сумел сохранить теплое отношение к Удовиченко и по-прежнему помнит все, что их объединяло.

«Бог с ней, я все равно ее люблю и вспоминаю, слишком много у нас связано кармически. Наши мамы в юности дружили и обе ушли из жизни совсем молодыми. Благодаря Ларисе я вернулся в театр, она привела меня в антрепризу. <…> Есть просто память, которую не сотрешь», — подчеркнул Садальский.

В завершение своего поста актер оставил душевные пожелания своей коллеге, чем дал понять, что нисколько не держит на нее зла.

«Желаю ей счастья, любви, здоровья, работы и всего того, что пожелал бы самому себе», — написал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Станислав Садальский опубликовал на своей странице в Instagram архивные фотографии народной артистки СССР Любови Орловой.