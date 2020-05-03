Российская певица Юлианна Караулова шокировала фанатов новым музыкальным видео в своем Instagram-аккаунте. Звезда опубликовала ролик, в котором под зажигательную композицию ловко «танцует» одними ногами, сидя на кровати.

Вот только вместо сексуальных стройных ножек подписчики вынуждены были лицезреть конечности весьма внушительных размеров со сплошным покровом черных густых волос.

«Сиквел „Шаловливых ножек“ подоспел», — кокетливо подписала пост знаменитость.

Instagram @yulianna_karaulova

Пользователи соцсети пришли в ужас от опубликованных кадров. Многие решили, что Юлианна Караулова в самоизоляции перестала следить за собственной внешностью. Они в пух и прах раскритиковали видео с «шаловливыми ножками».

«Лучше бы книги читала и пела. Никакой эстетики!»

«Срочно брейте ноги. Выглядит не сексуально!»

«Что с людьми делает карантин, ноги уже даже обросли», — высказались хейтеры.

Однако позже подписчики поняли — ноги на опубликованных кадрах принадлежат вовсе не Юлианне Карауловой, а ее бойфренду саунд-продюсеру Андрею Черному. Оказалось, что влюбленная парочка просто хотела порадовать пользователей соцсети шуточным видео.

«Я сначала, правда, подумала, что это твои ноги»;

«Блин, что все люди на карантине юмор растеряли?»

«Это шедевр, спасибо, что развлекаешь нас!» — написали фанаты певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлианна Караулова в вечернем платье забралась в ванну с туалетной бумагой.