В России на 3 мая зарегистрировано более 134 тысяч случаев коронавируса

По данным Оперативного штаба, на 3 мая в России зарегистрировано в общей сложности 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За истекшие сутки было выявлено 10 633 новых случая инфицирования COVID-19 в 85 регионах. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни.

Распространение по субъектам

Москва — 5948

Московская область — 822

Санкт-Петербург — 295

Нижегородская область — 252

Мурманская область — 238

Республика Дагестан — 136

Кабардино-Балкарская Республика — 90

Республика Башкортостан — 87

Брянская область — 86

Самарская область — 85

Тульская область — 83

Краснодарский край — 82

Ярославская область — 76

Астраханская область — 76

Свердловская область — 75

Ростовская область — 72

Калужская область — 71

Республика Татарстан — 71

Республика Северная Осетия — 69

Орловская область — 68

Курская область — 67

Челябинская область — 63

Ленинградская область — 62

Тамбовская область — 60

Владимирская область — 55

Рязанская область — 55

Ставропольский край — 55

Чувашская Республика — 55

Тверская область — 51

Республика Ингушетия — 51

Ямало-Ненецкий АО — 51

Новосибирская область — 51

Саратовская область — 50

Алтайский край — 47

Республика Мордовия — 43

Волгоградская область — 42

Кировская область — 42

Калининградская область — 41

Республика Марий Эл — 40

Липецкая область — 39

Пермский край — 39

Приморский край — 39

Ульяновская область — 38

Воронежская область — 37

Тюменская область — 37

Белгородская область — 35

Ханты-Мансийский АО — 35

Хабаровский край — 34

Пензенская область — 31

Республика Бурятия — 30

Республика Калмыкия — 29

Чеченская Республика — 28

Оренбургская область — 28

Удмуртская Республика — 27

Новгородская область — 26

Камчатский край — 25

Ивановская область — 22

Архангельская область — 22

Республика Коми — 20

Вологодская область — 20

Иркутская область — 20

Республика Саха (Якутия) — 19

Псковская область — 18

Карачаево-Черкесская Республика — 18

Красноярский край — 17

Томская область — 17

Костромская область — 12

Забайкальский край — 12

Ненецкий АО — 11

Кемеровская область — 11

Омская область — 11

Республика Адыгея — 10

Смоленская область — 9

Еврейская АО — 9

Амурская область — 7

Республика Хакасия — 6

Республика Карелия — 4

Республика Крым — 4

Республика Тыва — 3

Севастополь — 3

Курганская область — 2

Магаданская область — 2

Сахалинская область — 2

Республика Алтай — 1

Чукотский АО — 1

За прошедшие сутки зафиксировано 58 летальных исходов пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 1 626 человек. За весь период распространения коронавируса в РФ зафиксировано 1 280 летальных исходов, излечились от опасной инфекции 16 639 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские ученые нашли новую причину высокой смертности от коронавируса.

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