В России на 3 мая зарегистрировано более 134 тысяч случаев коронавируса
За последние сутки в РФ подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах.
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek.de vi
По данным Оперативного штаба, на 3 мая в России зарегистрировано в общей сложности 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За истекшие сутки было выявлено 10 633 новых случая инфицирования COVID-19 в 85 регионах. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни.
Распространение по субъектам
Москва — 5948
Московская область — 822
Санкт-Петербург — 295
Нижегородская область — 252
Мурманская область — 238
Республика Дагестан — 136
Кабардино-Балкарская Республика — 90
Республика Башкортостан — 87
Брянская область — 86
Самарская область — 85
Тульская область — 83
Краснодарский край — 82
Ярославская область — 76
Астраханская область — 76
Свердловская область — 75
Ростовская область — 72
Калужская область — 71
Республика Татарстан — 71
Республика Северная Осетия — 69
Орловская область — 68
Курская область — 67
Челябинская область — 63
Ленинградская область — 62
Тамбовская область — 60
Владимирская область — 55
Рязанская область — 55
Ставропольский край — 55
Чувашская Республика — 55
Тверская область — 51
Республика Ингушетия — 51
Ямало-Ненецкий АО — 51
Новосибирская область — 51
Саратовская область — 50
Алтайский край — 47
Республика Мордовия — 43
Волгоградская область — 42
Кировская область — 42
Калининградская область — 41
Республика Марий Эл — 40
Липецкая область — 39
Пермский край — 39
Приморский край — 39
Ульяновская область — 38
Воронежская область — 37
Тюменская область — 37
Белгородская область — 35
Ханты-Мансийский АО — 35
Хабаровский край — 34
Пензенская область — 31
Республика Бурятия — 30
Республика Калмыкия — 29
Чеченская Республика — 28
Оренбургская область — 28
Удмуртская Республика — 27
Новгородская область — 26
Камчатский край — 25
Ивановская область — 22
Архангельская область — 22
Республика Коми — 20
Вологодская область — 20
Иркутская область — 20
Республика Саха (Якутия) — 19
Псковская область — 18
Карачаево-Черкесская Республика — 18
Красноярский край — 17
Томская область — 17
Костромская область — 12
Забайкальский край — 12
Ненецкий АО — 11
Кемеровская область — 11
Омская область — 11
Республика Адыгея — 10
Смоленская область — 9
Еврейская АО — 9
Амурская область — 7
Республика Хакасия — 6
Республика Карелия — 4
Республика Крым — 4
Республика Тыва — 3
Севастополь — 3
Курганская область — 2
Магаданская область — 2
Сахалинская область — 2
Республика Алтай — 1
Чукотский АО — 1
За прошедшие сутки зафиксировано 58 летальных исходов пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 1 626 человек. За весь период распространения коронавируса в РФ зафиксировано 1 280 летальных исходов, излечились от опасной инфекции 16 639 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские ученые нашли новую причину высокой смертности от коронавируса.
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