Британские ученые нашли новую причину высокой смертности от коронавируса

Специалисты Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии выявили новую причину высокой смертности от коронавируса. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале Research Square.

Ученые в ходе эксперимента выявили средний уровень витамина D у жителей 20 европейских стран. Полученные данные соотнесли со статистикой заболеваемости и смертности от COVID-19 в этих государствах.

Исследование показало, что высокий процент случаев летального исхода от коронавируса отмечается при низком содержании витамина D у пациентов.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», — говорится в результатах.

Данная причина высокой смертности от COVID-19 подтверждается частой гибелью пожилых инфицированных. Больные этой категории, как правило, имеют низкий уровень витамина D в крови.

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