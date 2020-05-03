Британские ученые нашли новую причину высокой смертности от коронавируса
Соответствующее исследование провели специалисты Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Komsomolskaya Pravda, Davide Fracassi, Vojtech Vlk, Daniel Reinhardt
Специалисты Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии выявили новую причину высокой смертности от коронавируса. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале Research Square.
Ученые в ходе эксперимента выявили средний уровень витамина D у жителей 20 европейских стран. Полученные данные соотнесли со статистикой заболеваемости и смертности от COVID-19 в этих государствах.
Исследование показало, что высокий процент случаев летального исхода от коронавируса отмечается при низком содержании витамина D у пациентов.
«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», — говорится в результатах.
Данная причина высокой смертности от COVID-19 подтверждается частой гибелью пожилых инфицированных. Больные этой категории, как правило, имеют низкий уровень витамина D в крови.
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