По словам пресс-секретаря президента РФ, «меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь».

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, Валерий Шарифулин, Дмитрий Астахов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, как и все остальные граждане, вынужден будет еще «какое-то время» жить и работать в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в эфире федерального телеканала.

«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», — сказал он.

Дмитрий Песков добавил, что «меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь».

1 мая пресс-секретарь российского лидера заявил — охрана здоровья Владимира Путина находится на максимально высоком уровне. Песков отметил, что этому уделяется особое внимание после заражения премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин уже четыре раза обратился к гражданам с начала эпидемии коронавируса. В последнем обращении он рассказал, когда в России могут начать снимать ограничения, введенные из-за COVID-19.

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