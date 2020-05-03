Путину придется еще какое-то время работать в условиях ограничений — Песков
По словам пресс-секретаря президента РФ, «меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь».
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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, Валерий Шарифулин, Дмитрий Астахов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, как и все остальные граждане, вынужден будет еще «какое-то время» жить и работать в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в эфире федерального телеканала.
«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», — сказал он.
Дмитрий Песков добавил, что «меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь».
1 мая пресс-секретарь российского лидера заявил — охрана здоровья Владимира Путина находится на максимально высоком уровне. Песков отметил, что этому уделяется особое внимание после заражения премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин уже четыре раза обратился к гражданам с начала эпидемии коронавируса. В последнем обращении он рассказал, когда в России могут начать снимать ограничения, введенные из-за COVID-19.
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