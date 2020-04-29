Как регионы отреагировали на очередное обращение Путина в связи с коронавирусом

28 апреля российский президент в четвертый раз обратился к гражданам и рассказал, когда в РФ могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Российским регионам поручено в ближайшее время разработать комплекс мер по постепенному выходу из режима самоизоляции. Но ослаблять ограничения начнут лишь после майских праздников, и то при условии, что россияне будут предельно осторожны. Особенно необходимо позаботиться о пожилых людях. Об этом в ходе своего обращения говорил Владимир Путин.

Коронавирус — реальная угроза, хотя до сих пор находятся те, кто не понимает всю серьезность ситуации и требует немедленного снятия ограничений — ведь страдает экономика. Но все же выбор между бизнесом и человеческими жизнями очевиден.

Виктор Синеок о важности приоритетов в условиях пандемии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в России.

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