Как регионы отреагировали на очередное обращение Путина в связи с коронавирусом
28 апреля российский президент в четвертый раз обратился к гражданам и рассказал, когда в РФ могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Российским регионам поручено в ближайшее время разработать комплекс мер по постепенному выходу из режима самоизоляции. Но ослаблять ограничения начнут лишь после майских праздников, и то при условии, что россияне будут предельно осторожны. Особенно необходимо позаботиться о пожилых людях. Об этом в ходе своего обращения говорил Владимир Путин.
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