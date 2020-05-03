Внук ветерана заявил об издевательствах над дедом в больнице Ликино-Дулево

Внук 91-летнего ветерана, проживающего в городе Ликино-Дулево Московской области заявил, что над пожилым человеком издеваются в местной больнице. О подробностях инцидента Максим Афонин рассказал в видео, которое выложил в социальные сети.

По словам молодого человека, дедушка попал в медицинское учреждение 27 марта. Ветеран неудачно упал и ему потребовалась помощь врачей. В приемном покое мужчину осмотрели, а также сделали рентген, который выявил три сломанных ребра. Ввиду серьезных травм медики решили оставить пенсионера в больнице до его полного выздоровления. Однако то, что произошло позже с ветераном в медучреждении сильно напугало его родственников.

«Дедушка ходил и был абсолютно адекватный, у него было синее ухо от ушиба и небольшие синяки на руке, больше ничего. Мы хотели его забрать 1 апреля, но сказали: „Приезжайте 3 апреля и забирайте“. Когда вошли в палату, дедушка был привязан к кровати, обколотый препаратами», — пожаловался подписчикам «ВКонтакте» внук пенсионера.

ВКонтакте @afonin_max

Кроме того, Афонин добавил, что в первый день пребывания в больнице 91-летний мужчина получил еще одну травму — черепно-мозговую. Медики, по словам юноши, объяснили это тем, что пенсионер пытался самостоятельно уйти из больницы, но опять внезапно упал.

«Это какой-то ужас! Посмотрите на дедушку! Он даже встать не может! Он шевелиться не может! Человек прошел войну. У меня просто не хватает эмоций. <…> Это не то, что неуважение к людям… Это — неуважение к ветеранам. Я просто в шоке!» — подытожил Максим Афонин.

Сотрудники медучреждения пока никак не комментировали сложившуюся ситуацию.

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