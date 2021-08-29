Высосут всю энергию: специалист по фэн-шуй рассказала о настоящих вампирах среди растений

Кажется, создать атмосферу уюта и красоты в собственном доме проще простого. Но практика доказывает обратное, уверяет дизайнер интерьеров, специалист по фэн-шуй и лечебному дизайну Ольга Воронова.

В беседе с 5-tv.ru эксперт рассказала, что настроение людей и их физическое состояние напрямую зависит от того, какие комнатные растения они приобретают. Правда, не все это понимают. Так, например, среди большого изобилия цветов есть те, которые буквально высасывают энергию из домочадцев, а также и способные исцелить человека от любого, даже самого страшного недуга.

www.globallookpress.com / A. Jagel, imagebroker/Michael Weber

По словам специалиста, про популярные диффенбахию, монстеру и плющ лучше вовсе забыть. Так, первые два растения очень крупные и поэтому поглощают массу энергии и кислорода, что нередко является причиной различных заболеваний у людей. А последнее и вовсе прозвано «мужегоном» за «удивительную» способность провоцировать окружающих на ссоры и конфликты.

Лимон

www.globallookpress.com / R. Koenig

Ольга Воронова посоветовала завести лимон отъявленным карьеристам. По мнению дизайнера, это растение как нельзя лучше стимулирует мозговую активность. А все из-за удивительного цитрусового запаха, который помогает держаться в тонусе.

Хлорофитум

www.globallookpress.com / M. Leder

Этот цветок — настоящее спасение для современных людей. По словам Ольги, он способен поглощать любые электромагнитные излучения. В том числе, от вездесущих гаджетов. Заведя такого друга у себя дома, можно быть спокойным за собственное здоровье.

Пеларгония зональная или герань

www.globallookpress.com / M. Leder

Ольга Воронова уверяет: это растение станет настоящей находкой для тех, кто постоянно забывает поливать цветы. Оно неприхотливо и с легкостью переносит любую жару и даже холод. Однако главная особенность герани в другом: растение способствует укреплению иммунитета всех, проживающих в квартире людей.

Бегония королевская

www.globallookpress.com / Huetter, C.

Цветет красиво, не требует постоянного внимания и даже очищает воздух в квартире — все это привычная россиянам бегония. Специалист отмечает, что это растение не просто вырабатывает огромное количество кислорода, но и позитивно влияет на детей. В частности, способствует развитию усидчивости и обучаемости.

В заключение собеседница 5-tv.ru добавила, что для улучшения качества жизни также подойдут всевозможные овощи, которые можно выращивать дома, и даже микрозелень.

Ранее 5-tv.ru открыл несколько секретов, как правильно пересаживать комнатные растения, чтобы их не повредить.