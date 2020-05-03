Трехлетняя Маша очаровала поклонников мамы, актрисы Анны Банщиковой.

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Фото, видео: Instagram @banshikova_anna

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова умилила подписчиков в Instagram, выложив фото с трехлетней дочкой Машей. Некоторые сочли ее копией мамы.

«Всем хорошего дня!» — подписала Банщикова фото, на котором ее дочь запечатлена на улице с букетом цветов.

Instagram @banshikova_anna

В комментариях поклонники актрисы не скрывали восторженных «охов» и «ахов». Фолловеры также отметили, что Маша подросла.

«Какая красавица! Вся в маму!»

«По-моему, вылитая мама»;

«Ах, как Машенька выросла! Получилась очаровательная лапочка!»

«Вам тоже хорошего дня! Машенька очень подросла, красавица», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая дочь звезды сериала «Ищейка» пошла по стопам матери. Трехлетняя дочка Анны Банщиковой снимается вместе с мамой в сериале, причем в мужской роли.

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