Лолита в маске и водолазном костюме пожелала отличного «первомая»

В эпатажном образе она все же сначала обратилась к инопланетянам.

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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya, ТАСС /Бобылев Сергей

Необычное поведение Лолиты Милявской вызвало недоумение ее подписчиков, передает «Экспресс газета». 56-летняя певица выложила в микроблоге видео, на котором предстала в водолазном костюме и маске для дайвинга. В таком виде она вышла на балкон своего московского дома и завела речь об инопланетянах.

«Сейчас состоится выход одной из гражданок РФ в открытый космос. Да, именно в космос, потому что, случайно включив телевизор в первый раз, я услышала, что инопланетяне ………. (обделались — Прим.ред.). Они пукнули вирусом, а мы теперь подтираемся», — заявила Лолита, а после поздравила всех с "первомаем" и пожелала отличных грядок.

Instagram @lolitamilyavskaya

Такое самовыражение не осталось без внимания пользователей Instagram. В комментариях многие предположили, что на фоне самоизоляции у певицы развилось психическое расстройство. Сама артистка удаляет подобные реплики.

Все знают тонкое чувство юмора певицы и яркую самоиронию,  поэтому менее радикально настроенные фанаты приняли увиденное за шутливый перформанс. 

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Жорин рассказал о состоянии Лолиты после развода.

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