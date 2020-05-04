Лолита в маске и водолазном костюме пожелала отличного «первомая»
В эпатажном образе она все же сначала обратилась к инопланетянам.
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«Вторая по красоте после Джоли»: Бледанс показала себя 25 лет назад
Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya, ТАСС /Бобылев Сергей
Необычное поведение Лолиты Милявской вызвало недоумение ее подписчиков, передает «Экспресс газета». 56-летняя певица выложила в микроблоге видео, на котором предстала в водолазном костюме и маске для дайвинга. В таком виде она вышла на балкон своего московского дома и завела речь об инопланетянах.
«Сейчас состоится выход одной из гражданок РФ в открытый космос. Да, именно в космос, потому что, случайно включив телевизор в первый раз, я услышала, что инопланетяне ………. (обделались — Прим.ред.). Они пукнули вирусом, а мы теперь подтираемся», — заявила Лолита, а после поздравила всех с "первомаем" и пожелала отличных грядок.
Такое самовыражение не осталось без внимания пользователей Instagram. В комментариях многие предположили, что на фоне самоизоляции у певицы развилось психическое расстройство. Сама артистка удаляет подобные реплики.
Все знают тонкое чувство юмора певицы и яркую самоиронию, поэтому менее радикально настроенные фанаты приняли увиденное за шутливый перформанс.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Жорин рассказал о состоянии Лолиты после развода.
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