Американские химики рассказали об инновационном способе окрашивания волос

Окрашивание волос — процедура ответственная и требующая сноровки. Одно неловкое движение или некоторое промедление — и вот уже на голове не модный цвет, а нечто похожее на леопарда.

К счастью, новое открытие химиков позволит дамам расслабиться и не думать о качестве очередного окрашивания. Ведь инновационный способ обещает всегда давать прекрасный результат.

Из блондинки в шатенку и обратно без вреда для здоровья

Тщательно изучив состав огромного количества красящих веществ, ученые пришли к выводу, что самый безопасный способ изменить цвет волос — использовать методику, основанную на полимеризации дофамина в щелочной среде.

«Этот способ исключает воздействие тяжелых металлов и окислителей на волосы и кожу головы. Теперь можно не беспокоиться об изменении механических свойств волос или их структуры даже при перманентном окрашивании в темные цвета», — говорится в докладе химиков, опубликованном на сайте ACS Central Science.

В ходе эксперимента специалистам удалось достичь оптимальных результатов при окрашивании волос не только в черные или коричневые цвета, но и в рыжие, а также золотистые оттенки. Добиться успеха в том или ином случае стало возможно благодаря снижению или повышению температуры окрашивания.

«Инновационная методика позволяет получать различные оттенки от блонда до ярко-фиолетового не только на натуральных волосах, но и на ранее окрашенных», — подытожили эксперты.

Ранее 5-tv.ru перечислил ТОП-5 идей безопасного и результативного ухода за собой в условиях самоизоляции.